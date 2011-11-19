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الشلف: تخصيص 1.000وحدة سكنية إضافية بين الترقوي المدعم والإعانات الريفية

  أدرج يـوم : الإثنين, 11 تشرين2/نوفمبر 2019 18:00     الفئـة : جهـوي     قراءة : 10 مرات
الشلف: تخصيص 1.000وحدة سكنية إضافية بين الترقوي المدعم والإعانات الريفية

الشلف - كشف وزير السكن والعمران والمدينة، كمال بلجود، اليوم الاثنين، عن تخصيص لولاية الشلف حصة إضافية بقوام 500 وحدة سكنية في صيغة الترقوي المدّعم و500 إعانة للبناء الريفي.

وأبرز الوزير في تصريح صحفي على هامش زيارة العمل والتفقد التي قادته للولاية، أن "السلطات المحلية قدّمت لدائرته الوزارية طلبات بخصوص حصص إضافية ضمن البرامج السكنية وهو ما تم الاستجابة له من خلال تخصيص حصتي 500 وحدة في الترقوي المدّعم و عدد مماثل من إعانات البناء الريفي".

"كما تم تخصيص غلاف مالي يقدّر ب 800 مليون دينار وهذا للانطلاق في الأشغال الاستعجالية للتهيئة وتركيب الشبكات بعديد المشاريع السكنية التي بلغت بها الأشغال درجة متقدّمة مما سيسمح بتسليمها في الآجال القليلة المقبلة" مثلما أضاف الوزير.

وطمأن بلجود في حديثه عن برنامج عدل بالولاية، مكتتبي هذه الصيغة السكنية باستلام خلال السداسي المقبل حصة معتبرة خاصة بموقع واد سلي (زهاء 3.500 وحدة) بعدما عرف - حسبه- "عديد المشاكل التي عرقلت أشغاله"، مشيرا إلى القرارات الصارمة التي اتخذت في هذا الإطار لاسيما في حق المقاولات التي تخلفت عن آجال الإنجاز أو تم رفع تقارير ضدها فيما يتعلق بالنوعية والجودة.

للإشارة فقد دشن وزير السكن والعمران والمدينة في إطار زيارته للولاية ابتدائية ومتوسطة كما تفقد وعاين عديد المشاريع السكنية بكل من بلديات الشلف، تنس، أولاد فارس، واد سلي، وكذا بلدية الكريمية التي وضع بها حجر أساس بعث أشغال انجاز 200 مسكن للبيع بالإيجار.

آخر تعديل على الإثنين, 11 تشرين2/نوفمبر 2019 18:07
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الشلف: تخصيص 1.000وحدة سكنية إضافية بين الترقوي المدعم والإعانات الريفية
  أدرج يـوم : الإثنين, 11 تشرين2/نوفمبر 2019 18:00     الفئـة : جهـوي     قراءة : 10 مرة   شارك

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