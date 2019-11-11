Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

تيبازة: تفكيك عصابة أشرار متورطة في الترويج للمخدرات والمؤثرات العقلية

  أدرج يـوم : الإثنين, 11 تشرين2/نوفمبر 2019 13:39     الفئـة : جهـوي     قراءة : 10 مرات

تيبازة - تمكنت مصالح الشرطة القضائية لأمن ولاية تيبازة من تفكيك عصابة أشرار متورطة في الترويج للمخدرات والمؤثرات العقلية، حسب ما أفاد به اليوم الاثنين في ندوة صحفية مسؤول الفرقة الجنائية.

ويتعلق الأمر بمداهمات قامت بها مصالح الشرطة القضائية لأمن ولاية تيبازة بالتنسيق مع أمن الدوائر نهاية الأسبوع الماضي, أسفرت عن توقيف 9 أشخاص في إطار محاربة الجريمة بمختلف أنواعها لاسيما منها الاتجار غير الشرعي بالمخدرات والمؤثرات العقلية والمشروبات الكحولية، حسب الملازم الاول فارس زاوش.

وتم حجز إثر هذه العملية حوالي 1000 وحدة من المشروبات الكحولية من مختلف الأنواع والأحجام و 184 قرص مهلوس و حوالي 20 مليون سنتيم من عائدات البيع والترويج و تسعة هواتف نقالة وسيارتين تستغل من طرف أفراد هذه العصابة لعملية الترويج إلى جانب 26 قطعة من القنب الهندي مجزئة و مهيأة للبيع و سلاح أبيض من الصنف السادس، حسب ذات المسؤول.

وأنجزت ملفات قضائية ضدهم --يتابع الملازم الاول زاوش-- بتهم "تكوين جمعية أشرار، حيازة و ترويج المخدرات و المؤثرات العقلية" و "حمل سلاح أبيض من الحجم الكبير دون مبرر شرعي" و "بيع مشروبات كحولية بدون رخصة" بعد استكمال مجريات التحقيق قبل تقديمهم أمام نيابة المحكمة المختصة إقليميا.

كلـمات مفتـاحيــة :
تيبازة: تفكيك عصابة أشرار متورطة في الترويج للمخدرات والمؤثرات العقلية
  أدرج يـوم : الإثنين, 11 تشرين2/نوفمبر 2019 13:39     الفئـة : جهـوي     قراءة : 10 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

19.11.11

العاب القوى لذوي الاحتياجات الخاصة: نادية مجمج تحتل المركز الرابع في مسابقة رمي الرمح

19.11.11

تيبازة: تفكيك عصابة أشرار متورطة في الترويج للمخدرات والمؤثرات العقلية

19.11.11

باتنة : تساقط أولى الثلوج على المرتفعات المحيطة بعاصمة الأوراس

19.11.11

خنشلة: الثلوج تتسبب في غلق محور الطريق الولائي رقم 172 الرابط بين بوحمامة وقايس

19.11.11

وفاة شخص و إصابة 88 آخرين في 65 حادث مرور خلال نهاية الأسبوع

19.11.11

المنتخب الوطني لكرة القدم: تعيين محمد بوغلالي طبيبا جديدا للمنتخب الوطني

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

19.11.04

وزارة التربية تحدد رزنامة الامتحانات المدرسية الوطنية للسنة الدراسية 2019-2020

19.11.04

معرض خاص بالمنتجات الجزائرية في العاصمة النيجيرية نيامي من 6 الى 12 نوفمبر الجاري

19.11.06

مشروع قانون المالية 2020: الزيادات المرتقبة   

19.11.04

وزارة الداخلية تخصص أرضية رقمية لتسجيل المشاريع المبتكرة في مجال المرفق العام

19.11.04

موارد مائية: مشاريع القطاع مستمرة بحسب الأولويات و تسجيل عمليات جديدة في 2020

19.11.05

الاسمنت: طموحات الجزائر تتجه نحو تصدير 6 مليون طن في آفاق 2020