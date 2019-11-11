تيبازة: تفكيك عصابة أشرار متورطة في الترويج للمخدرات والمؤثرات العقلية

تيبازة - تمكنت مصالح الشرطة القضائية لأمن ولاية تيبازة من تفكيك عصابة أشرار متورطة في الترويج للمخدرات والمؤثرات العقلية، حسب ما أفاد به اليوم الاثنين في ندوة صحفية مسؤول الفرقة الجنائية.

ويتعلق الأمر بمداهمات قامت بها مصالح الشرطة القضائية لأمن ولاية تيبازة بالتنسيق مع أمن الدوائر نهاية الأسبوع الماضي, أسفرت عن توقيف 9 أشخاص في إطار محاربة الجريمة بمختلف أنواعها لاسيما منها الاتجار غير الشرعي بالمخدرات والمؤثرات العقلية والمشروبات الكحولية، حسب الملازم الاول فارس زاوش.

وتم حجز إثر هذه العملية حوالي 1000 وحدة من المشروبات الكحولية من مختلف الأنواع والأحجام و 184 قرص مهلوس و حوالي 20 مليون سنتيم من عائدات البيع والترويج و تسعة هواتف نقالة وسيارتين تستغل من طرف أفراد هذه العصابة لعملية الترويج إلى جانب 26 قطعة من القنب الهندي مجزئة و مهيأة للبيع و سلاح أبيض من الصنف السادس، حسب ذات المسؤول.

وأنجزت ملفات قضائية ضدهم --يتابع الملازم الاول زاوش-- بتهم "تكوين جمعية أشرار، حيازة و ترويج المخدرات و المؤثرات العقلية" و "حمل سلاح أبيض من الحجم الكبير دون مبرر شرعي" و "بيع مشروبات كحولية بدون رخصة" بعد استكمال مجريات التحقيق قبل تقديمهم أمام نيابة المحكمة المختصة إقليميا.