باتنة : تساقط أولى الثلوج على المرتفعات المحيطة بعاصمة الأوراس

باتنة - تساقطت ليلة الأحد إلى الاثنين أولى الثلوج على المرتفعات المحيطة بعاصمة الأوراس حسب ما لوحظ.

وكانت عديد المناطق الجبلية قد عرفت منذ مساء أمس الأحد تساقط كميات معتبرة من الثلوج على غرار إيشمول وحيدوسة ومروانة وثنية العابد.

و باستثناء أعالي المحاور الجبلية التي شهدت صعوبة نوعا ما في التنقل في الساعات الأولى من صباح اليوم فإن حركة السير على باقي الطرقات كانت "عادية" حسب ما أكده لوأج رئيس مصلحة استغلال وصيانة شبكة الطرقات بمديرية الأشغال العمومية بالولاية عبد الكريم بلقاسم.

وأوضح ذات المصدر أن عملية وضع الملح على أغلب الطرقات التي عادة ما يتأثر السير عليها بفعل تساقط الثلج وكذا تراكم الجليد, قد انطلقت أمس الأحد ابتداء من السابعة مساء مع بداية تساقط الثلوج و ذلك عبر المحاور الجبلية واستمرت إلى غاية صباح اليوم.

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و قد تم تسخير 7 كاسحات للثلوج و10 شاحنات صغيرة وكذا 70 عامل صيانة لتبقى مصالح الأشغال العمومية في تأهب إلى غاية تحسن أحوال الطقس وفقا لنفس المصدر مؤكدا على أن كل الطرقات حاليا تشهد حركة مرور "عادية".

ومن بين المحاور التي شهدت عمليات تدخل سريع الطرق الوطنية رقم 31 بين باتنة وبسكرة مرورا بتازولت ومركونة و آريس و رقم 87 بين باتنة وثنية العابد مرورا بوادي الطاقة وكذا رقم 77 بين مروانة وحيدوسة مرورا بنافلة, كما تمت الإشارة إليه.