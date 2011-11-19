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خنشلة: الثلوج تتسبب في غلق محور الطريق الولائي رقم 172 الرابط بين بوحمامة وقايس

  أدرج يـوم : الإثنين, 11 تشرين2/نوفمبر 2019 13:02     الفئـة : جهـوي     قراءة : 18 مرات

خنشلة - تسبّبت الثلوج المتساقطة على ولاية خنشلة ليلة الأحد إلى الاثنين في غلق الطريق الولائي رقم 172 في جزئه الرابط بين بلديتي بوحمامة وقايس، حسبما استفيد اليوم من المديرية المحلية للأشغال العمومية.

وكشف مراد سعيدي المدير الولائي للأشغال العمومية لـ "وأج" أنه مصالحه سجلت ليلة الأحد إلى الاثنين شللا في حركة المرور على مستوى الطريق الولائي رقم 172 بالمنطقة المسماة بولغمان بسبب التساقط الكثيف للثلوج بالجهة الغربية لولاية خنشلة.

وأضاف ذات المتحدث أن أعوان القسمة الفرعية للأشغال العمومية ببوحمامة تدخلوا في ساعة مبكرة من صباح اليوم الاثنين لفتح الطريق الولائي رقم 172 في وجه حركة المرور، مشيرا إلى أنه رغم تسجيل صعوبة في حركة السير ببعض المسالك الريفية إلا أنه لم يتم تسجيل شلل ببقية الطرقات الولائية والبلدية بخنشلة.

ووجّهت مصالح الحماية المدنية بولاية خنشلة نداء عبر الإذاعة المحلية إلى مستعملي الطرقات سيما عبر المحاور الجبلية ببلديات بوحمامة وشيلية ولمصارة ويابوس يوصي بـ" ضرورة توخي الحيطة والحذر واحترام كافة قواعد السياقة السليمة مع الالتزام بقانون المرور خاصة السير بسرعة معتدلة وعدم القيام بالتجاوزات الخطيرة وترك مسافة الأمان".

من جهته، أكد عاشور خليفي مدير ملحقة الديوان الوطني للأرصاد الجوية بخنشلة لـ "وأج" أن سمك الثلوج التي تساقطت على ولاية خنشلة ليلة الأحد إلى الاثنين تراوح بين 5 و10 سم سيما بأعالي جبال شيلية ببوحمامة.

وأضاف ذات المتحدث أن توقعات مصلحة الأرصاد الجوية تشير إلى توقف تساقط الثلوج مع تسجيل تساقط غزير للأمطار على مستوى ولاية خنشلة طيلة يومي الاثنين والثلاثاء مع انخفاض كبير في درجة الحرارة التي يتوقع أن تتراوح بين 3و6 درجات مئوية.

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خنشلة: الثلوج تتسبب في غلق محور الطريق الولائي رقم 172 الرابط بين بوحمامة وقايس
  أدرج يـوم : الإثنين, 11 تشرين2/نوفمبر 2019 13:02     الفئـة : جهـوي     قراءة : 18 مرة   شارك

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