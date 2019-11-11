تسجيل أولى زخات الثلوج بولاية سعيدة

سعيدة - تم تسجيل أولى زخات الثلوج مساء يوم الأحد عبر عدة مناطق بولاية سعيدة.

وقد عرفت كل من بلديات الحساسنة و المعمورة و سيدي احمد و مولاي العربي و عين الحجر، تساقطا للثلوج التي غطت مختلف قراها و مناطقها بداية من الساعة السادسة مساء.

و لم يتم تسجيل انقطاعات في حركة سير المركبات على مستوى الطرقات المؤدية لذات البلديات وفقا لمديرية الأشغال العمومية.

كما لم يتم تسجيل حوادث مرورية على مستوى الطريقين الوطنيين رقم 6 الذي يربط بين ولايتي سعيدة و بشار و رقم 94 بين ولايتي سعيدة و تيارت وفقا لنفس المصدر.

وتم تسخير جميع الوسائل المادية و البشرية تحسبا لأي طارئ يستدعي التدخل لفتح الطرقات أو انقاذ المواطنين وفقا للسلطات المحلية.