قسنطينة - تم إعادة بعث مشروع "العلامة المسجلة للنوعية " للصناعات النحاسية التقليدية القسنطينية بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، حسبما صرحت به اليوم الأحد رئيسة مصلحة الصناعات التقليدية بمديرية السياحة بقسنطينة، السيدة نبيهة قرابسي.

وأوضحت ذات المسؤولة على هامش حفل تخرج الدفعة ال 17 لمدرسة الصناعات التقليدية التابعة لغرفة الصناعات التقليدية والحرف "أن المساعي قد تركت بصمتها في الصناعات النحاسية التقليدية القسنطينية المقررة في إطار مشروع تنمية مجمع الصناعات التقليدية الفنية والإبداعية في جنوب البحر الأبيض المتوسط " وذلك بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية.

وقد تنقل مؤخرا في إطار هذا البرنامج خبراء دوليون في المجال إلى قسنطينة لتنشيط لقاءات وفتح نقاشات مع حرفيين قسنطينين مختصين في الصناعة التقليدية للنحاس من أجل تهيئة الظروف والوسائل اللازمة لتجسيد هذا المشروع والمحافظة على هذه الشعبة و تنميتها من حيث الجودة التي يطالب بها السوق العالمي، حسبما أوضحته ذات المسؤولة.

وبعد أن أكدت على أهمية هذا المشروع في إعادة تنشيط هذه الحرفة التي تخلق الثروة في مجال الحرف الرائدة بقسنطينة ذكرت السيدة قرابسي أن برنامج مجمع الصناعات النحاسية بقسنطينة،الموضوع حيز الخدمة بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية وبتمويل من الاتحاد الأوروبي وإيطاليا، قد سمح بإطلاق دورات تكوينية متخصصة في هذا المجال موجهة لحرفيي النحاس بقسنطينة مع توفير أدوات للحماية بالمجان .

من جهة أخرى، أكدت ذات المسؤولة على مواصلة الجهود لتحسين ظروف عمل حرفيي النحاس وذلك بتهيئة محلات مناسبة لهم بكل من حي الدقسي عبد السلام وبمدينة علي منجلي.

وفي هذا الصدد أشارت إلى مشروع بناء قرية سياحية في مدينة علي منجلي يضم 262 محلا وتسجيل 800 طلب من الحرفيين حيث وصلت نسبة تقدم الأشغال به 80 % على أن يتم استلامه بمجرد حل مشكل التمويل.

وتم بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني للحرفيين (9 نوفمبر) بقسنطينة تنظيم يوم الخميس الماضي معرضا للصناعات التقليدية والحرف بالمركز الثقافي امحمد يزيد بمدينة الخروب وتنظيم حفل تسليم 70 شهادة أهلية لـ 70 حرفيا متخصصا في صناعة الحلويات والمرطبات والنسيج.