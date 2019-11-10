مواطنو غليزان ينظمون وقفة تأييدا للانتخابات الرئاسية المقبلة

غليزان - عبر اليوم الأحد المئات من المواطنين بغليزان عن تأييدهم للانتخابات الرئاسية المقررة يوم 12 ديسمبر القادم خلال وقفة بوسط المدينة, حسبما لوحظ.

وشارك في الوقفة التي نظمت بساحة السلام بوسط مدينة غليزان, مواطنون يمثلون مختلف أطياف المجتمع المدني والجمعيات والمنظمات, عبروا عن تأييدهم للانتخابات الرئاسية القادمة أملين في أن يحقق هذا الإستحقاق الانتخابي الهام التغيير الذي يتطلع إليه المواطنون. و بالرغم من برودة الطقس و الأمطار المتهاطلة, فقد تجمع المواطنون مرددين شعارات تنادي بإجراء الرئاسيات المقبلة في موعدها المحدد بغية انتخاب رئيس للبلاد مؤكدين على اللحمة والارتباط ما بين الشعب وجيشه.

كما تضمنت اللافتات التي حملها المواطنون عدة شعارات من بينها "نعم للانتخابات الرئاسية و "الانتخابات المخرج الوحيد للأزمة في الجزائر".

تجدر الإشارة إلى أن هذه المبادرة دعت إليها مختلف فعاليات المجتمع المدني لولاية غليزان.