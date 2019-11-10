Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

مواطنو غليزان ينظمون وقفة تأييدا للانتخابات الرئاسية المقبلة

  أدرج يـوم : الأحد, 10 تشرين2/نوفمبر 2019 19:23     الفئـة : جهـوي     قراءة : 8 مرات

غليزان - عبر اليوم الأحد المئات من المواطنين بغليزان عن تأييدهم للانتخابات الرئاسية المقررة يوم 12 ديسمبر القادم خلال وقفة بوسط المدينة, حسبما لوحظ.

 وشارك في الوقفة التي نظمت بساحة السلام بوسط مدينة غليزان, مواطنون يمثلون مختلف أطياف المجتمع المدني والجمعيات والمنظمات, عبروا عن تأييدهم للانتخابات الرئاسية القادمة أملين في أن يحقق هذا الإستحقاق الانتخابي الهام التغيير الذي يتطلع إليه المواطنون.

و بالرغم من برودة الطقس و الأمطار المتهاطلة, فقد تجمع المواطنون مرددين شعارات تنادي بإجراء الرئاسيات المقبلة في موعدها المحدد بغية انتخاب رئيس للبلاد مؤكدين على اللحمة والارتباط ما بين الشعب وجيشه.

كما تضمنت اللافتات التي حملها المواطنون عدة شعارات من بينها "نعم للانتخابات الرئاسية و "الانتخابات المخرج الوحيد للأزمة في الجزائر".

تجدر الإشارة إلى أن هذه المبادرة دعت إليها مختلف فعاليات المجتمع المدني لولاية غليزان.

 

كلـمات مفتـاحيــة :
مواطنو غليزان ينظمون وقفة تأييدا للانتخابات الرئاسية المقبلة
  أدرج يـوم : الأحد, 10 تشرين2/نوفمبر 2019 19:23     الفئـة : جهـوي     قراءة : 8 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

19.11.10

مواطنو غليزان ينظمون وقفة تأييدا للانتخابات الرئاسية المقبلة

19.11.10

مواطنون ينظمون مسيرة بمستغانم تأييدا للانتخابات الرئاسية المقبلة

19.11.10

مؤسسة بريد الجزائر تكشف عن عدة خدمات جديدة قريبا

19.11.10

ألعاب القوى/البطولة الإفريقية: لجنة المعاينة "راضية"على المنشآت بالجزائر العاصمة

19.11.10

زغماتي: صلاحيات المصالح العسكرية للأمن هي نفسها الممنوحة للشرطة والدرك

19.11.10

مجموعة الإيكواس تواصل الضغط على السلطة في بيساو وتحذر من خطر "الحرب الأهلية"

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

19.11.04

وزارة التربية تحدد رزنامة الامتحانات المدرسية الوطنية للسنة الدراسية 2019-2020

19.11.06

مشروع قانون المالية 2020: الزيادات المرتقبة   

19.11.04

معرض خاص بالمنتجات الجزائرية في العاصمة النيجيرية نيامي من 6 الى 12 نوفمبر الجاري

19.11.04

وزارة الداخلية تخصص أرضية رقمية لتسجيل المشاريع المبتكرة في مجال المرفق العام

19.11.04

موارد مائية: مشاريع القطاع مستمرة بحسب الأولويات و تسجيل عمليات جديدة في 2020

19.11.05

الاسمنت: طموحات الجزائر تتجه نحو تصدير 6 مليون طن في آفاق 2020