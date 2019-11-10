مواطنون ينظمون مسيرة بمستغانم تأييدا للانتخابات الرئاسية المقبلة

وقبل ذلك كان العديد من المواطنين الذين يمثلون فئات مختلفة وشرائح اجتماعية متنوعة ومن مختلف مناطق الولاية قد شرعوا في التجمع أمام "ساحة الاستقلال" بمحاذاة بلدية مستغانم قبل أن ينطلقوا في مسيرة باتجاه شارع "الشيخ بن الدين" ونهج "حسين حمادو" ثم طريق وهران وشارع "بومعزة محمد" (مقر الولاية).
وردد المتظاهرون عدة شعارات من بينها "الجيش شعب خاوة خاوة" و"نعم للانتخابات ولا للفساد" و"الانتخابات هي الحل" و"لا للذهاب إلى المجهول".
وأكد المشاركون في هذه التظاهرة على ضرورة التمسك بالحل الدستوري للأزمة السياسية واستكمال المسار الانتخابي الذي انطلق شهر سبتمبر الماضي ودعم الجيش الوطني الشعبي سليل جيش التحرير الوطني.
وتضمنت الشعارات المرفوعة والمرددة التأكيد أهمية تعزيز رابطة جيش-أمة لا سيما ما تجسد خلال الأشهر الماضية من مرافقة الجيش الوطني الشعبي لمطالب التغيير وجهوده في حماية البلاد واستقرارها.
ولم تثن الأمطار المتساقطة وبرودة الطقس المواطنين من مواصلة المسيرة التي تفرقت في جو هادئ.