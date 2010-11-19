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غرداية: إسترجاع نحو 100.600 هكتار من أراضي فلاحية موزعة لكنها غير مستغلة

  أدرج يـوم : الأحد, 10 تشرين2/نوفمبر 2019 16:30     الفئـة : جهـوي     قراءة : 6 مرات
غرداية: إسترجاع نحو 100.600 هكتار من أراضي فلاحية موزعة لكنها غير مستغلة

غرداية - تم استرجاع مساحة إجمالية قوامها 100.598 هكتار من أراضي فلاحية غير مستغلة من قبل المستفيدين منها بولاية غرداية و التي وزعت في إطار استصلاح الأراضي الفلاحي، حسبما أفاد به يوم الأحد مسؤولو مديرية المصالح الفلاحية.

و تمثل هذه المساحة الموزعة لفائدة 4.347 مستفيدا حوالي 50 بالمائة من المساحة المعنية بعملية تطهير العقار الفلاحي المتواصلة بولاية غرداية ن مثلما أوضح لـ"وأج" مدير القطاع مصطفى جكبوب .

وتتواجد تلك الأراضي الفلاحية الغير مستغلة في مناطق تزخر بقدرات مائية هائلة بجنوب الولاية على طول الطريق الوطني رقم (1) عبر بلديات "المنصورة" و" حاسي الفحل" و" حاسي القارة" و المنيعة ، وكذلك بشمال الولاية ببلديتي بريان و القرارة ، وفق ذات المصدر.

وقد ألغيت إستفادات المعنيين بعد معاينة ميدانية وتلقوا إعذارات في هذا الشأن ، كما أوضح ذات المسؤول   ,مشيرا إلى أن أزيد من 150 ألف هكتار ، و نحو 50 بالمائة من الأراضي الممنوحة في إطار استصلاح الأراضي  معنية بعملية التطهير العقار الفلاحي بولاية غرداية.

ومن بين ما مجموع يتجاوز 257.625 هكتار من الأراضي الموزعة على أكثر من 10 آلاف مستثمر من بينها مساحة 210.080 هكتار في إطار الحيازة على الملكية العقارية الفلاحية فإن 50 ألف هكتار فقط استغلت أي بنسبة 20 في المائة من الأراضي الموزعة , كما ذكر من جهته المكلف بالإحصائيات بذات المديرية خالد جبريط.

و يعد العقار الدعامة الأساسية لترقية الفلاحة ومحركا للتنمية الريفية ، مما يتعين تثمينه ، مثلما جرى توضيحه .

وبذلت مجهودات لتجنيد عقار من ممتلكات الدولة لترقية الإستثمار بقطاع الفلاحة واستحداث الشروط الملائمة التي تسمح للمستثمرين وغيرهم من الفلاحين بالمساهمة في رفع التحديات في مجال الإكتفاء الذاتي وتجسيد الأمن الغذائي في مرحلة دولية تتميز بغلاء متصاعد للمنتجات الغذائية، إستنادا لمدير الفلاحة لولاية غرداية .

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غرداية: إسترجاع نحو 100.600 هكتار من أراضي فلاحية موزعة لكنها غير مستغلة
  أدرج يـوم : الأحد, 10 تشرين2/نوفمبر 2019 16:30     الفئـة : جهـوي     قراءة : 6 مرة   شارك

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