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تساقط للثلوج على المرتفعات التي يفوق علوها 1000 متر

  أدرج يـوم : الأحد, 10 تشرين2/نوفمبر 2019 16:06     الفئـة : جهـوي     قراءة : 26 مرات
تساقط للثلوج على المرتفعات التي يفوق علوها 1000 متر

الجزائر - أعلنت نشرية خاصة للديوان الوطني للأرصاد الجوية عن سقوط ثلوج ابتداء من اليوم الأحد على مرتفعات وسط و شرق و غرب الوطن التي يفوق علوها 1000 متر.

و ستتساقط هذه الثلوج على ولايات تلمسان و سيدي بلعباس و سعيدة و النعامة و البيض و تيزي وزو و البويرة و بجاية و برج بوعريرج و سطيف و باتنة و خنشلة، من يوم الأحد على 18سا00 إلى غاية يوم غد الاثنين على 06سا00، حيث سيتراوح سمكها ما بين 5 و 15 سم، حسب ذات المصدر.

 

تهاطل أمطار غزيرة و برد يومي الأحد و الاثنين في عدة ولايات من الوطن

 

ستشهد عدة ولايات بوسط و شرق و غرب الوطن، يومي الأحد و الاثنين، سقوط أمطار غزيرة تكون أحيانا رعدية و مصحوبة محليا بتهاطل البرد، حسبما ورد في نشرية جوية خاصة نشرها، يوم الأحد ، المركز الوطني للتوقعات الجوية .

و يتعلق الأمر بولايات تلمسان و عين تموشنت و وهران و معسكر و سعيدة و سيدي بلعباس و غليزان و كذا تيارت،حيث ستتراوح كمية الأمطار المرتقبة ما بين 20 و 40 ميليمتر، و ستبلغ 50 ميليمتر في تلمسان و عين تموشنت و كذا سيدي بلعباس ، بحسب المصدر نفسه، الذي يشير الى أن صلاحية النشرة الجوية الخاصة ستبقى "جارية" بالنسبة لهذه الولايات الى غاية يوم غد الاثنين على الساعة 03 سا00 .

أما فيما يخص ولايات وسط البلاد،و هي تيبازة و عين الدفلى و الجزائر العاصمة و بومرداس و البليدة و المدية و البويرة و كذا تيزي وزو، فستتراوح كمية الأمطار المرتقبة بين 30 و 50 ميليمتر، في حين تمتد مدة صلاحية النشرية من اليوم الأحد الى غاية يوم غد الاثنين، على الساعة 23سا00.

و في عنابة و الطارف و سوق أهراس و قسنطينة و الميلة و سطيف و كذا برج بوعريريج ، فيرتقب تهاطل كمية الأمطار التي تتراوح ما بين 30 و 50 ميليمتر ابتداء من اليوم الأحد الى غاية يوم غد الاثنين على الساعة 21سا00 على الأقل.

وبولايات بجاية و جيجل و سكيكدة،  فستتراوح كمية الأمطار المرتقبة ما بين 80 و 100 ميليمتر، ابتداء من مساء اليوم الاثنين على الساعة 21سا00 الى غاية يوم غد الاثنين على الساعة 21سا00 على الأقل.

و  في سياق تحذيرها من هبوب رياح قوية مصحوبة برعود، تقتضي النشرة الجوية الخاصة "مستوى يقظة برتقالي 1 "، كما تسخر  لفائدة المواطنين الراغبين في الاطلاع على خارطة  اليقظة، الموقع الالكتروني للديوان الوطني للأرصاد الجوية www.meteo.dz. (

آخر تعديل على الأحد, 10 تشرين2/نوفمبر 2019 16:14
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تساقط للثلوج على المرتفعات التي يفوق علوها 1000 متر
  أدرج يـوم : الأحد, 10 تشرين2/نوفمبر 2019 16:06     الفئـة : جهـوي     قراءة : 26 مرة   شارك

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