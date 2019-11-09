و اوضح ذات المصدر ان الأمطار ستمس ولايات تلمسان و عين تيموشنت و وهران و معسكر و سعيدة و سيدي بلعباس و تيبازة و عين الدفلى و الجزائر العاصمة و بومرداس و البليدة و المدية و البويرة و تيزي وزو، حيث يرتقب أن تتراوح كميات الأمطار بين 20 و 30 ملم محليا خلال مدة صلاحية النشرية التي ستمتد يوم الاحد من الساعة ال06:00 إلى غاية الساعة 21:00 .
تساقط أمطار غزيرة يوم غد الاحد على العديد من ولايات وسط و غرب الوطن
أدرج يـوم : السبت, 09 تشرين2/نوفمبر 2019 17:58 الفئـة : جهـوي قراءة : 3 مرات
الجزائر - أفادت نشرية جوية خاصة، بثها اليوم السبت الديوان الوطني للأرصاد الجوية، أن أمطارا غزيرة مصحوبة أحيانا برعود او بتساقط حبات من البرد مع هبوب رياح رعدية قوية، ستمس ابتداء من يوم الاحد العديد من ولايات وسط و غرب الوطن .
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