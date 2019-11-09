Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

تساقط أمطار غزيرة يوم غد الاحد على العديد من ولايات وسط و غرب الوطن

  أدرج يـوم : السبت, 09 تشرين2/نوفمبر 2019 17:58     الفئـة : جهـوي     قراءة : 3 مرات
تساقط أمطار غزيرة يوم غد الاحد على العديد من ولايات وسط و غرب الوطن

الجزائر - أفادت نشرية جوية خاصة، بثها اليوم السبت الديوان الوطني للأرصاد الجوية، أن أمطارا غزيرة مصحوبة أحيانا برعود او بتساقط حبات من البرد مع هبوب رياح رعدية قوية، ستمس ابتداء من يوم الاحد العديد من ولايات وسط و غرب الوطن .

و اوضح ذات المصدر ان الأمطار ستمس ولايات تلمسان و عين تيموشنت و وهران و معسكر و سعيدة و سيدي بلعباس و تيبازة و عين الدفلى و الجزائر العاصمة و بومرداس و البليدة و المدية و البويرة و تيزي وزو، حيث يرتقب أن تتراوح كميات الأمطار بين 20 و 30 ملم محليا خلال مدة صلاحية النشرية التي ستمتد يوم الاحد من الساعة ال06:00 إلى غاية الساعة 21:00 .

آخر تعديل على السبت, 09 تشرين2/نوفمبر 2019 18:12
كلـمات مفتـاحيــة :
تساقط أمطار غزيرة يوم غد الاحد على العديد من ولايات وسط و غرب الوطن
  أدرج يـوم : السبت, 09 تشرين2/نوفمبر 2019 17:58     الفئـة : جهـوي     قراءة : 3 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

19.11.09

سيلا ال24: "مدغاسن، حكايات سرية"، نظرات متقاطعة حول أقدم ضريح ملكي

19.11.09

رئاسيات 12 ديسمبر: خمسة مترشحين سيتنافسون خلال الحملة الانتخابية

19.11.09

تساقط أمطار غزيرة يوم غد الاحد على العديد من ولايات وسط و غرب الوطن

19.11.09

جائزة (كاف 2019) للتشكيلة المثالية: 10 جزائريين مرشحين

19.11.09

بن مسعود: ترقية منتوج الصناعة التقليدية يهدف إلى تطوير هذا النشاط الإقتصادي

19.11.09

التركيب المحلي للهاتف النقال: إخضاع النشاط إلى القانون العادي للاستيراد

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

19.11.04

وزارة التربية تحدد رزنامة الامتحانات المدرسية الوطنية للسنة الدراسية 2019-2020

19.11.06

مشروع قانون المالية 2020: الزيادات المرتقبة   

19.11.04

معرض خاص بالمنتجات الجزائرية في العاصمة النيجيرية نيامي من 6 الى 12 نوفمبر الجاري

19.11.04

موارد مائية: مشاريع القطاع مستمرة بحسب الأولويات و تسجيل عمليات جديدة في 2020

19.11.04

وزارة الداخلية تخصص أرضية رقمية لتسجيل المشاريع المبتكرة في مجال المرفق العام

19.11.05

الاسمنت: طموحات الجزائر تتجه نحو تصدير 6 مليون طن في آفاق 2020