تبسة: الإطاحة بشبكة دولية لتهريب العملة

وأوضح المصدر أن الفرقة الاقتصادية والمالية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن الولاية قامت بفتح تحقيق معمق متعلق بقضية تزوير واستعمال المزور ومخالفة قانون الصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج والتهرب الضريبي و إساءة استغلال الوظيفة.
وتمكنت ذات المصالح من توقيف شخصين متورطين في القضية و حجز 3 سيارات إضافة إلى 95 ألف أورو وأكثر من 30 مليار د.ج وفقا لذات المصدر.
كما قامت ذات الفرقة بحجز وتشميع مصنعين خاصين بالنجارة والبلاستيك و4 مصانع أخرى موجودة بولايات مجاورة و ذلك في إطار نفس القضية.
وأضاف ذات المصدر أن التحقيقات قد أسفرت عن تورط رعيتين أجنبيتين في هذه القضية ليتم إعداد ملف جزائي بالوقائع وتقديم الأطراف أمام العدالة ليصدر في حقهم أمر بالإيداع.