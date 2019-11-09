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وهران: انتشال جثة شخص وإنقاذ أخر في عرض البحر

  أدرج يـوم : السبت, 09 تشرين2/نوفمبر 2019 10:42     الفئـة : جهـوي     قراءة : 6 مرات

وهران – تمكنت فرقة الغطس التابعة للحماية المدنية لولاية وهران مساء يوم الجمعة من انتشال جثة شخص وإنقاذ أخر في عرض البحر , حسبما أفاد بذلك لوأج المكلف بالإعلام بذات الهيئة.

وفور تلقيها لنداء الاستغاثة تدخلت الفرقة المتخصصة في الغطس بأعماق البحار المتكونة من 6 غطاسين التابعة للحماية المدنية بمعية حراس السواحل لإنقاذ شخص يبلغ من العمر 35 سنة كان عالقا بمنحدر جبلي خطير بالمكان المسمى (مونتا) حيث قدمت له الإسعافات بعين المكان وحول إلى المستشفى الجامعي لوهران , يشير النقيب بلالة عبد القادر.

كما تم خلال نفس العملية انتشال جثة شخص أخر يبلغ من العمر 40 سنة بعرض البحر وتحويلها إلى مصلحة حفظ الجثث بنفس المستشفى, كما أشير إليه.

وقد تم تسخير في هذه العملية زورقين مطاطيين و3 سيارات إسعاف من بينها واحدة طبية وشاحنة إنارة بالإضافة إلى 25 عون تدخل بمختلف الرتب , وفق المصدر ذاته.

آخر تعديل على السبت, 09 تشرين2/نوفمبر 2019 10:45
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وهران: انتشال جثة شخص وإنقاذ أخر في عرض البحر
  أدرج يـوم : السبت, 09 تشرين2/نوفمبر 2019 10:42     الفئـة : جهـوي     قراءة : 6 مرة   شارك

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