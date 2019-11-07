قطارات: الخط الجزائر- البويرة المعاد تهيئتها تدخل الخدمة بداية من يوم الاحد المقبل

الجزائر - أعلنت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية يوم الخميس في بيان لها عن استبدال عربات قطارات خط الجزائر - البويرة رقم 12 و 15 بعربات معاد تهيئتها كليا ستدخل حيز الخدمة بداية من يوم الأحد المقبل .

و حسب ذات المصدر فان القطار الذي يضمن الرحلات بين الجزائر و البويرة ( ذهابا و ايابا) يتكون من 5 عربات صنف مقاعد تتوفر على جميع وسائل الراحة التي من شأنها أن تضمن لزبائن الشركة افضل الظروف للسفر المريح على غرار التكييف الهوائي و نظام المعلومات و الغلق الالي للأبواب.

و تدخل هذه العملية في اطار استراتيجية الشركة الرامية الى تحسين نوعية و جودة الخدمات المقدمة للزبائن المسافرين, يضيف ذات البيان .

و لمزيد من المعلومات تدعو الشركة المسافرين الى التقرب من مكاتب الاستقبال في المحطات المعنية او عن طريق الموقع الرسمي للشركة على الأنترنت او استخدام التطبيق المعلوماتي الخاص على منصة بلاي ستور .