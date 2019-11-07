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الجائزة الوطنية للصناعة التقليدية والصناعة التقليدية الفنية: حرفي من ورقلة من بين المتوجين

  أدرج يـوم : الخميس, 07 تشرين2/نوفمبر 2019 15:32     الفئـة : جهـوي     قراءة : 16 مرات
الجائزة الوطنية للصناعة التقليدية والصناعة التقليدية الفنية: حرفي من ورقلة من بين المتوجين

ورقلة - تم انتقاء حرفي من مدينة ورقلة ليكون من بين المتوجين بالجائزة الوطنية للصناعة التقليدية والصناعة التقليدية الفنية في طبعتها الجديدة لسنة 2019، حسبما علم اليوم الخميس من مدير الغرفة الولائية للصناعة التقليدية والحرف.

ويتعلق الأمر بإبراهيم بروبة الذي ينشط منذ نحو 50 عاما في مجال النقش أو الحفر على الخشب عن طريق تجسيد مختلف الأشكال والكتابات والرسومات على ألواح ومجسمات خشبية، حيث تحصل على الجائزة الأولى ضمن فئة الصناعة التقليدية الفنية، وذلك بفضل مشاركته في هذه المنافسة بمجسم يمثل "باصور" (الهودج الذي يحمل على ظهر البعير)، كما أوضح ل/وأج عبد القادر حشاني.

وتهدف هذه المسابقة التي تشرف على تنظيمها الوكالة الوطنية للصناعة التقليدية بمشاركة العديد من الحرفيين من مختلف ربوع الوطن، والتي تصادف مراسم توزيع الجوائز الاحتفالات باليوم الوطني للحرفي يوم 9 نوفمبر من كل سنة، تشجيع الحرفيين نظير إبداعاتهم وابتكاراتهم مما يساهم في تطوير الصناعة التقليدية الجزائرية وضمان مساهمتها في النشاط الاقتصادي ،كما أكد مدير الغرفة.

كما يتوخى أيضا من هذه المنافسة المساهمة في ترقية منتجات الصناعة التقليدية، فضلا عن إتاحة الفرصة أمام المواهب الشابة الناشطة في هذا الميدان، مثلما أشار اليه ذات المسؤول.

ويذكر أن ولاية ورقلة التي تحصي حاليا ما يناهز ال 2.500 حرفي ينشطون في مجال الصناعة التقليدية الغني والمتنوع، على غرار الطرز التقليدي سيما بتقرت، الذي يحظى بمكانة هامة في الأسواق على الصعيدين الوطني والدولي، بالإضافة إلى صناعة الجلود والنسيج وصناعة السجاد والزاربي والسلالة باستخدام سعف النخيل وحرفة استخراج وردة الرمال التي تمارس غالبا في مناطق أم الرانب وغرس بوغوفالة وفران والبور.

كما تجدر الإشارة إلى أن غرفة الصناعة التقليدية والحرف بورقلة، تسعى إلى ترقية هذا النوع من الصناعات التقليدية الذي ينعكس ايجابا على تطوير السياحة في هذه الولاية من الجنوب الشرقي خاصة من خلال تشجيع تكوين الشباب بغية المحافظة على الحرفة وضمان استمراريتها من جيل لآخر، بالإضافة إلى تنظيم عملية تسويق منتجات الصناعة التقليدية.

آخر تعديل على الخميس, 07 تشرين2/نوفمبر 2019 18:11
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الجائزة الوطنية للصناعة التقليدية والصناعة التقليدية الفنية: حرفي من ورقلة من بين المتوجين
  أدرج يـوم : الخميس, 07 تشرين2/نوفمبر 2019 15:32     الفئـة : جهـوي     قراءة : 16 مرة   شارك

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