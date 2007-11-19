سطيف: توقيف ثلاث أشخاص وحجز 1 كلغ من الكيف المعالج و 500 قرص مهلوس في عمليتين متفرقتين

سطيف - تمكنت مصالح أمن ولاية سطيف في عمليتين متفرقتين من توقيف ثلاث أشخاص و حجز 1كلغ من الكيف المعالج و 500 قرص مهلوس، حسب ما علم اليوم الخميس من مسؤول خلية الإعلام والاتصال لذات السلك النظامي محافظ الشرطة عبد الوهاب عيساني.

وتعود حيثيات القضية الأولى إلى ورود معلومات تفيد بتورط أحد الأشخاص في الاتجار غير الشرعي بالمخدرات والمؤثرات العقلية وسط عاصمة الولاية، ليتم إطلاق تحقيقات موسعة أفضت إلى تحديد هوية المشتبه فيه ومتابعة أدنى تحركاته الى غاية توقيفه متلبسا بحيازة قطع من المخدرات .

وبعد فتح تحقيق معمق في القضية، مع استصدار إذن بتفتيش مسكن المعني، تمكنت مصالح الشرطة من حجز كمية هامة من المخدرات (القنب الهندي) فاق وزنها الــ 1 كلغ .

وفي عملية ثانيه تمكنت، عناصر الأمن الحضري الثالث من وضع حد لنشاط شخصين يحترفان ترويج المؤثرات العقلية وسط المدينة، أسفرت عن حجز ما يناهز الــ 500 قرصا من المهلوسات ومبلغ مالي ناهز الـ 20 الف دج، يعد من عائدات ترويج هذه السموم وفقا لنفس المصدر .

وبعد استكمال كافة الإجراءات القانونية أنجز ملف ضد المتورطين، قدموا بموجبه أمام الجهات القضائية المختصة.