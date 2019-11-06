وهران - تم التوقيع على اتفاقية لإنشاء مزرعة مشتركة لتربية المائيات ببشار (جنوب غرب الجزائر) في اطار شراكة بين الجزائر ومصر، وذلك على هامش افتتاح الصالون الدولي الثامن للصيد البحري وتربية المائيات (سيبا 2019 ) اليوم الأربعاء بوهران.

وقد وقع على الاتفاقية مدير الصيد البحري وتربية المائيات طه حموش من الجانب الجزائري والمدير التنفيذي لمشروع المزارع المشتركة مع الدول الإفريقية ماهر عبد المنعم من الجانب المصري.

وقد أشرف على مراسم التوقيع وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري شريف عماري ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي المصري عز الدين أبو ستيت.

ويتعلق الأمر بمزرعة لتربية المائيات متخصصة في إنتاج أسماك المياه العذبة والبلطي النيلي على وجه الخصوص، وهذا على مستوى بلدية بوقايس بولاية بشار، حسبما تم إبرازه خلال هذه المراسم مع الإشارة الى أن العملية تتمثل في إنشاء مزرعة تجريبية بطاقة إنتاجية تقدر ب 30 طن في السنة.

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وسيتكفل الشريك الجزائري بانجاز المزرعة وتوفير جميع الوسائل المادية فيما سيتولى الجانب المصري تسيير الإنتاج على مستوى هذه المنشأة الجديدة, وفق ما تم شرحه بالمناسبة.

وركز وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري على أهمية تطوير الشراكة والتعاون مع مصر والتي تتمتع "بخبرة كبيرة في مجال تربية المائيات في المياه العذبة".

من جهته، أشاد الوزير المصري بتنفيذ هذا المشروع، معربًا عن أمله في تجسيد مثل هذه المزرعة التجريبية عبر مناطق مختلفة من البلاد.

وذكر الوزير المصري بأن مصر تحتل المرتبة الثامنة عالمياً في مجال تربية المائيات في المياه العذبة، حيث يتجاوز إنتاجها 6ر1 مليون طن سنويًا، مضيفا بأن البلدين سيستفيدان من تطوير التعاون في تربية المائيات.