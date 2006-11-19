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توقيف شخصين وحجز أزيد من 34 كلغ من الكيف المعالج بعنابة

  أدرج يـوم : الأربعاء, 06 تشرين2/نوفمبر 2019 14:32     الفئـة : جهـوي     قراءة : 4 مرات

الجزائر - تمكن عناصر الامن الوطني بولاية عنابة من توقيف شخصين مشتبه فيهما وحجز أزيد من 34 كيلوغرام من الكيف المعالج كانت موجهة للترويج.

 وأوضح بيان لمصالح الأمن الوطني اليوم الأربعاء أن حيثيات العملية تمت على "إثر استغلال معلومات تفيد بوجود شخصين مشتبه فيهما ينشطان في الاتجار غير الشرعي بالمخدرات كانا بصدد نقل كمية من الكيف المعالج على متن مركبة".

وأضاف نفس المصدر أنه "بعد تحريات معمقة، باشرت ذات المصالح عملية مراقبة ورصد تحركات المشتبه فيهما أسفرت عن توقيف المركبة بمدخل مدينة نقرين بتبسة.

وبعد إخضاعها لعملية التفتيش، تم العثور بداخلها على كمية من الكيف المعالج تقدر بـ 34.7 كيلوغرام ليتم تحويل المشتبه فيهما إلى المصلحة وفتح تحقيق في القضية".

وبعد استكمال إجراءات التحقيق، تم تقديم المشتبه فيهما أمام وكيل الجمهورية المختص إقليميا، بينما تتواصل التحريات لفك خيوط القضية.

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توقيف شخصين وحجز أزيد من 34 كلغ من الكيف المعالج بعنابة
  أدرج يـوم : الأربعاء, 06 تشرين2/نوفمبر 2019 14:32     الفئـة : جهـوي     قراءة : 4 مرة   شارك

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