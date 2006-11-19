ورقلة: أكثر من 20 مشاركا في معرض التمور ببلدية تيماسين

ورقلة - يشارك ما يزيد عن 20 فلاحا في الطبعة الثانية من معرض التمور الذي انطلقت فعالياته يوم الأربعاء ببلدية تيماسين بالولاية المنتدبة تقرت (160 كلم شمال ورقلة).

وتعرض بهذه التظاهرة الفلاحية التي تتواصل إلى غاية 5 ديسمبر القادم وتنظم بمدخل مدينة تيماسين بمحاذاة الطريق الوطني رقم (3), أنواع مختلفة من التمور المنتجة بهذه المنطقة التي تشتهر بهذه الثروة الفلاحية إلى جانب عرض عينات من المواد المنتجة من مشتقات التمور على غرار العسل والقهوة المصنوعة من نواة التمر والدقيق وسكر التمر وغيرها.

وتشكل المناسبة أيضا فرصة لعديد حرفيي الصناعات التقليدية بتيماسين لعرض وتسويق منتجاتهم الحرفية المتنوعة المصنوعة من مصادر النخيل.

ويهدف هذا الحدث الفلاحي إلى التعريف بالمنتوج المحلي من التمور, وأيضا توفير فضاء تجاري لمنتجي التمور بهذه المنطقة من وادي ريغ لتسويق محاصيلهم , سيما وأنهم يواجهون صعوبات بخصوص مسألة التسويق , مثلما أوضح لـ/وأج/ رئيس لجنة الفلاحة بالمجلس الشعبي لبلدية تيماسين.

كما يتوخى أيضا من هذه الفعاليات إنشاء سوق محلية دائمة ومرخصة بذات الموقع يساعد الفلاحين على الترويج للتمور المنتجة بواحات تيماسين الشاسعة, حسب السيد كديدة عبد المالك.

تجدر الإشارة أن بلدية تيماسين تتوفر على ثروة من النخيل تقدر بـ 214.184 نخلة منتجة, منها 125.887 نخلة من صنف دقلة نور و30.353 نخلة دقلة بيضاء و36.9914 صنف الغرس, و20.953 نخلة منتجة لأنواع أخرى, حسب إحصائيات المصالح الفلاحية.

وبلغ إنتاج التمور برسم الموسم الفلاحي المنقضي بذات الجماعة المحلية نحو 105.501 قنطار من التمور, منها 62.017 قنطار دقلة نور و12.500 قنطار دقلة بيضاء و12.560 قنطار غرس و13.500 قنطار لأصناف متنوعة, وفق ذات المصدر .

وقد أشرف على افتتاح معرض التمور في طبعته الثانية الذي تنظمه بلدية تيماسين بالتعاون مع مديرية المصالح الفلاحية, والي ورقلة, أبو بكر الصديق بوستة, رفقة السلطات المحلية للولاية المنتدبة تقرت.