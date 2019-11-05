الشلف: تنصيب محافظ الدولة الجديد لدى المحكمة الإدارية

الشلف - تم اليوم الثلاثاء تنصيب محافظ الدولة الجديد لدى المحكمة الإدارية بالشلف ،أحمد طنجاوي، وهذا خلال مراسيم أشرف عليها رئيس غرفة بمجلس الدولة، أحمد الوافي، ممثلا عن وزير العدل حافظ الأختام.

وجرت مراسم التنصيب بمقر المحكمة الإدارية بحضور الوالي، مصطفى صادق، و السلطات المدنية والعسكرية بالولاية، حيث أبرز أحمد الوافي خلال كلمة ألقاها بالمناسبة أن هذه "العملية تندرج في إطار الحركة التي أجراها رئيس الدولة في سلك القضاء في أكتوبر الماضي التي مست رؤساء المحاكم الإدارية ومحافظي الدولة لدى المحاكم الإدارية".

ودعا ذات المتحدّث جميع الفاعلين في سلك القضاء إلى "الالتزام بالنزاهة والمصداقية و الاحتكام خلال تأدية مهامهم لما نص عليه الدستور و القانون الذي سنه المشرع الجزائري سيما في ظل المرحلة الراهنة التي تمر بها الجزائر".