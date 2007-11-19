باتنة: حجز 1900 قرص مهلوس وطائرة بدون طيار من الحجم الصغير

باتنة - تم حجز 1900 قرص مهلوس وطائرة بدون طيار (مسيرة) من الحجم الصغير مزودة بكاميرا عالية الدقة بباتنة و ذلك في عمليتين متفرقتين حسب ما أفادت به اليوم الثلاثاء خلية الاتصال والعلاقات العامة بأمن الولاية.

وأوضح المصدر أن العملية تمت بعد استغلال معلومات تحصلت عليها مصالح الأمن الحضري ال 12 مفادها وجود شخص يبلغ من العمر 44 سنة مسبوق قضائيا يقوم بترويج الأقراص المهلوسة بمسكنه العائلي بحي 290 سكنا بحي كشيدة بمدينة باتنة.

وأسفرت عملية تفتيش منزل المشتبه به بعد اتخاذ كافة الإجراءات القانونية وكذا توقيفه على حجز كمية المؤثرات العقلية، حسب ما اضاف المصدر.

من جهة اخرى، قامت عناصر الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بحملة مكنت من توقيف شخص آخر يبلغ من العمر 20 سنة بممرات نفس الحي، كشيدة، كان يستعمل طائرة بدون طيار (مسيرة) من الحجم الصغير مزودة بكاميرا عالية الدقة قامت الشرطة بحجزها.

وسيتم تقديم المشتبه بهما أمام النيابة محليا كما تمت الإشارة إليه.