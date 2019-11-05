تيبازة: توقيف ثلاثة متورطين في ترويج أقراص مهلوسة في مسيرات الجمعة بشرشال

تيبازة - أوقفت مصالح الشرطة القضائية بشرشال (تيبازة) ثلاثة أشخاص متورطين في ترويج الأقراص المهلوسة خلال مسيرة الجمعة الفارطة بالساحة العمومية للمدينة، حسبما أعلن عنه اليوم الثلاثاء رئيس الأمن الحضري لشرشال.

وتم خلال هذه العملية ضبط 1.821 قرص مهلوس و10 قارورات تحوي على مادة سائلة مخدرة وهواتف نقالة إلى جانب مبلغ مالي يقدر ب29.000 دينار تمثل عائدات بيع تلك السموم، حسب ما أوضحه في ندوة صحفية محافظ الشرطة، عبد القادر عيسات.

وبناء على معلومات مؤكدة تحصلت عليها شرطة شرشال، مفادها قيام شابين اثنين بترويج مؤثرات عقلية على مستوى الساحة العمومية وسط المدينة خلال تجمع بعض المواطنين في مسيرات الجمعة الخاصة بالحراك الشعبي، تم إعداد خطة محكمة أسفرت عن توقيفهما متلبسين وبحوزتهما كمية من المهلوسات، حسب ذات المسؤول.

وبعد تعميق التحريات تمكنت ذات المصالح من توقيف المتهم الرئيسي (65 سنة) الذي اتخذ من الاحتيال تقنية للحصول على وصفات طبية من عديد الأطباء ويقوم بعدها باقتنائها على مراحل من عدة صيادلة.

وفي نفس السياق أوقفت مصالح الشرطة القضائية بأمن دائرة شرشال شخصين اثنين متورطين في ترويج المؤثرات العقلية وحجز 400 قرص مهلوس.

للإشارة، عالجت مصالح الشرطة بأمن دائرة شرشال في إطار مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، منذ بداية السنة، 45 قضية تم خلالها إيداع 35 شخصا الحبس الاحتياطي.