الشلف: توقيف 36 شخصا وحجز أزيد من 10300 وحدة مشروبات كحولية

الشلف - أوقفت مصالح أمن ولاية الشلف بحر هذا الأسبوع 36 خصا وحجزت أزيد من 10.300 وحدة مشروبات كحولية، في إطار محاربة الجريمة والآفات الاجتماعية في الوسط الحضري عبر إقليم الاختصاص، حسبما علم اليوم الثلاثاء لدى هذه الهيئة الأمنية.

وأوضح المكلف بالإعلام بذات المصالح، محافظ الشرطة شريف عنقود لـ/وأج، أن "المصالح الأمنية قامت بداية الأسبوع الجاري بعمليات واسعة النطاق مست أوكار الجريمة والأماكن المشبوهة التي يتردد عليها المنحرفون وذوي السوابق الإجرامية، وهو ما أسفر عن توقيف 36 شخصا وحجز 10.334 وحدة مشروبات كحولية من مختلف الأحجام والعلامات".

واستنادا لذات المصدر فإن هذه العملية جاءت على إثر تلقي معلومات تفيد بنشاط أشخاص بعديد الأماكن على مستوى الولاية في مجال بيع وترويج المشروبات الكحولية بدون رخصة، حيث وبعد اتخاذ الإجراءات الأمنية اللازمة تم توقيف المشتبه فيهم وضبط كمية المشروبات المذكورة آنفا.

وبعد استيفاء ملف الإجراءات الجزائية أحيل المشتبه فيهم على مختلف الجهات القضائية بالشلف للفصل في قضاياهم عن تهم "حيازة ونقل وبيع المشروبات الكحولية بدون رخصة".