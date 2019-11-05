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تنصيب محافظ الدولة الجديد لدى المحكمة الإدارية بوهران

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 05 تشرين2/نوفمبر 2019 14:36     الفئـة : جهـوي     قراءة : 18 مرات

وهران - تم اليوم الثلاثاء تنصيب محافظ الدولة الجديد لدى المحكمة الإدارية لوهران عمامرة أحمد وهذا خلال مراسم أشرف عليها محافظ الدولة لدى مجلس الدولة محمد بن ناصر ممثلا لوزير العدل حافظ الأختام بلقاسم زغماتي.

وتأتي هذه العملية تنفيذا للمرسوم الرئاسي المتضمن الحركة الأخيرة في سلك رؤساء المحاكم الإدارية و محافظي الدولة لدى المحاكم الإدارية حسبما أبرزه محمد بن ناصر في كلمة ألقاها بمناسبة مراسم التنصيب التي جرت بحضور والي وهران وإطارات سلك العدالة ومنتخبين .

وأردف في هذا الصدد قائلا "إن هذه الحركة المعتادة في المناصب النوعية بالمؤسسة القضائية شأنها في ذلك ما يجري به العمل في جميع مؤسسات الدولة التي تقع على عاتقها مسؤولية تجسيد السياسة و البرامج الوطنية وتحتاج لما تتطلبه من جهود حثيثة ومضنية في تحمل المسؤولية بين الإطارات التي تبثث من خلال مسارها المهني الكفاءة و الجدارة و القدرة على التسيير و التوجيه و التقدم بالقطاع نحو غايته المنشودة".

ودعا محافظ الدولة لدى مجلس الدولة  كافة رؤساء المحاكم الإدارية ومحافظي الدولة المعينين الى مواصلة الجهد خاصة في مجال دعم وصيانة الحقوق والحريات و فرض سلطان القانون وتقريب خدمات المؤسسات القضائية من المواطن وتحسينها الدائم و المستمر.

وكان محافظ الدولة الجديد لدى المحكمة الإدارية بوهران عمامرة أحمد يشغل منصب نائب عام مساعد بمجلس قضاء غليزان وقد تم تعيينه خلفا لخدام منير الذي تم تعيينه مستشار دولة بمجلس الدولة.

كلـمات مفتـاحيــة :
تنصيب محافظ الدولة الجديد لدى المحكمة الإدارية بوهران
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 05 تشرين2/نوفمبر 2019 14:36     الفئـة : جهـوي     قراءة : 18 مرة   شارك

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