انطلاق حملات توعوية ضد مخاطر الغاز بعدة بلديات بالجزائر العاصمة

الجزائر - ستشرع مديرية توزيع الغاز و الكهرباء و الغاز للحراش بالجزائر العاصمة بداية شهر نوفمبر الجاري في حملات تحسيسية حول مخاطر الغاز و الاختناقات بأحادي أكسيد الكربون, حسب ما جاء يوم الثلاثاء في بيان لها.

و أوضح البيان أن القافلة التوعوية ستجوب 14 بلدية بالجزائر العاصمة و ستستمر الى غاية شهر ابريل 2020 , بهدف تعزيز و ترسيخ ثقافة توعوية وسط الناشئة في مختلف الاطوار التربوية و التعليمية و ضرورة التقيد ببعض النصائح و الارشادات العملية .

كما أضاف ذات المصدر أنه من خلال اتباع النصائح و الارشادات العملية يمكن تفادي الحوادث الخطيرة التي يتسبب فيها غاز أحادي أكسيد الكربون من اختناقات و تسربات للغاز سنويا و من ثمة ايصال رسالة "مبسطة لأوليائهم بشكل غير مباشر".

و سيتكفل بتقديم الارشادات اعوان و اطارات مديرية توزيع الغاز و الكهرباء و الغاز الحراش المختصين في مجال الاتصال و الوقاية و الأمن و استغلال قنوات الغاز.

أما بالنسبة للبلديات المعنية بهذه الحملات التوعوية فهي الحراش وواد السمار و بوروبة و المحمدية و برج الكيفان و برج البحري و باب الزوار و عين طاية و الدار البيضاء و المرسى و الرويبة و الرغاية اضافة الى بلديات هراوة و الكاليتوس.

و تأتي هذه الحملات التوعوية تزامنا مع حلول فصل الشتاء و موجة البرد التي عادة ما ترفع الحوادث المنزلية اثر الاستعمالات "السيئة" لأجهزة التدفئة خاصة جراء الوقوع ضحية غاز أحادي أكسيد الكربون الذي يوصف "بالقاتل الصامت".

و بهذه المناسبة, ستقدم شروحات حول التقنيات الجديدة المستعملة في استغلال الطاقة الكهربائية و الغازية معا, الى جانب توزيع بعض المطويات على الطلبة و التلاميذ.