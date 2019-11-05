بشار: إعادة فتح فندق "ريم" ببني عباس بعد أشغال التجديد

بشار - تعززت شبكة الفندقة بالجنوب الغربي للوطن بإعادة فتح فندق "ريم" بعاصمة الولاية المنتدبة بني عباس بعد إستكمال أشغال التجديد, حسبما أستفيد يوم الثلاثاء من الرئيس المدير العام لمجمع السياحة والفندقة والحمامات المعدنية"الأوراسي".

ورصد استثمارا عموميا تفوق قيمته واحد (1) مليار دج لأشغال إعادة التجديد و توسعة قدرات استقبال هذا المرفق الفندقي الذي شيد مطلع سبعينيات القرن الماضي بهدف جعل من هذه المنشأة قطبا سياحيا هاما وتشجيع الوجهة السياحية الساورة ,كما صرح لـ"وأج" السيد لعمري عبد القادر.

'' و سمحت أشغال التجديد وإعادة الإعتبار لهذا الفندق الذي يعد جزءا من سلسلة فنادق مجمعنا و التي دامت ثلاث سنوات بعصرنة كلية لجميع المرافق (120غرفة) بهدف الإستجابة لحاجيات زبائننا و كذلك للمعايير الوطنية و العالمية للسياحة الصحراوية"، إستنادا لذات المسؤول.

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وقد أسندت أشغال إعادة الإعتبار لمؤسسة أجنبية التي تكفلت بتجديد الشبكات المختلفة للفندق ( مياه صالحة للشرب و التطهير و الكهرباء و الهاتف والتكييف المركزي ) إضافة إلى المطعم و المطابخ و قاعات الشاي ، بالإضافة إلى تحويل الحمام القديم إلى صالون جزائري مجهز بأثاث و ديكورات تقليدية مصنوعة من الحرف المحلية و الوطنية .

وعلاوة على ذلك فقد أنجز بالفندق الذي يمتد على مساحة تزيد عن هكتارين سبعة (7) بنغالوهات و أربعة(4) شقق بالإضافة إلى ملاعب رياضية و حدائق جديدة مع غرس 110 نخلة منتجة .

كما يرتقب إنجاز فضاء ثقافي يضم مسرحا للهواء الطلق (250 مقعد) في أفق ترقية النشاطات الثقافية و الفنية بهذه الوحدة الفندقية من خلال تنظيم جولات للفنانين و الفرق الموسيقية بالمنطقة لتشجيع السياحة الثقافية, يضيف الرئيس المدير العام للمجمع العمومي" الأوراسي".

ويطل هذا المرفق "الهام" على واحة النخيل الفسيحة ببني عباس(240 كلم جنوب بشار) وعلى الكثبان الرملية للعرق الغربي الكبير و هو يتوفر أيضا على مسبح بالإضافة إلى معدات للسقي و معالجة مياه الصرف الصحي وخزان للمياه بسعة 550 متر مكعب و محطة إضافية للمياه الصالحة للشرب, يضيف المتحدث.

إعادة فتح الفندق تزامنا مع الإحتفالات بالمولد النبوي الشريف

ويرتقب إعادة فتح هذا الفندق رسميا يوم الجمعة القادمة والذي سيجري بحضور مسؤولين من المنظمة العالمية للسياحة و إطارات و مسيرين من القطاعين العمومي و الخاص لقطاع السياحة و الصناعة التقليدية تزامنا مع الإحتفالات بالمولد النبوي الشريف.

و تعود هذه الإحتفالات السنوية بهذه المناسبة الدينية المقدسة إلى عدة قرون ببني عباس و تشمل مختلف الأنشطة الدينية و الثقافة الشعبية و التي يحضرها الآلاف من الأشخاص من مختلف جهات الوطن.

و أطلق مجمع السياحة والفندقة والحمامات المعدنية "الأوراسي" حملة لتسويق وحداته الفندقية خلال موسم السياحة الصحراوية (2019/ 2020) ، واقتراح عروض ترقوية وتفضيلة من جميع وحداته الفندقية الصحراوية لفائدة المتعاملين السياحيين و وكالات السياحة والأسفار المكلفة بالتسويق والترويج لوجهة الجنوب ، كما أوضحت من جهتها المكلفة بالتسويق و العلاقات الخارجية لهذا المجمع العمومي.

وصرحت السيدة ليليا متاي " أن تنفيذ هذه الخطة التسويقية سيتم من خلال إعداد إتفاقيات شراكة بين وحدات المجمع و بين مختلف هيئات ترقية الوجهة الصحراوية مع احترام صلاحيات كل منها وسيتم إطلاق نفس العملية خلال موسم الصيف القادم".

و يحصي مجمع "الأوراسي" أربعة (4) وحدات فندقية منها ثلاث وحدات تتواجد بالجنوب الغربي و الجنوب الشرقي التي أصبحت تابعة للمجمع منذ الفاتح يناير 2010 وهذا تنفيذا لقرار مجلس مساهمة الدولة خلال اجتماعه المنعقد في 4 أكتوبر 2009 .

وتم التصديق على هذا القرار على المستوى التنظيمي و التشريعي من قبل الجمعية العامة الغير عادية لمساهمي المؤسسة لسلسلة "الأوراسي" المنعقدة جلستها بتاريخ 14 ديسمبر 2009 .

ويتعلق الأمر بالوحدات الفندقية "ريم" لبني عباس و"المهري" بورقلة و "البستان" بالمنيعة و "فندق الأوراسي" بالجزائر العاصمة الذي يشكل الوحدة الرئيسية .