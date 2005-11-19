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جامعة قسنطينة2: افتتاح الطبعة الأولى لورشات "المهن الرقمية" الأربعاء المقبل

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 05 تشرين2/نوفمبر 2019 08:04     الفئـة : جهـوي     قراءة : 11 مرات

قسنطينة - ستفتتح الأربعاء المقبل بجامعة عبد الحميد مهري (قسنطينة2) الطبعة الأولى للورشات التقنية والموضوعاتية "المهن الرقمية" المخصصة للتوظيف في المهن الرقمية حسب ما علم اليوم الاثنين لدى ذات الجامعة.

وتهدف هذه الورشات المنظمة بمبادرة لجامعة قسنطينة2 بالتنسيق مع دار المقاولاتية والفرع المحلي للوكالة الوطنية للتشغيل إلى تعريف الشباب المنتمين إلى مؤسسات التكوين المهني والطلبة والمتربصين والبطالين بمختلف عروض العمل في مجال التكنولوجيا والإعلام والاتصالات الرقمية حسب ما أضافه ذات المصدر.

وستشكل هذه الورشات التي ستعقد بكلية التقنيات الحديثة والاتصال بجامعة قسنطينة2 أيضا فضاء للتكوين من أجل تزويد طالبي العمل بالتقنيات الواجب إتباعها لاستعداد أفضل لمقابلة التوظيف حسب ما أوضحه ذات المصدر مشيرا إلى أن مختصين في هذا المجال سيؤطرون هذه الورشات وتمكين المشاركين من إتقان أفضل لتقنيات البحث عن العمل "لضمان توفير حظوظ أوفر لتوظيفهم وتعزيز إدماجهم مهنيا" .

وتوفر المهن الرقمية كذلك لطالبي الشغل فرصا للقاء أرباب عمل من بين العارضين والباحثين عن احتياجات السوق.

 

كلـمات مفتـاحيــة :
جامعة قسنطينة2: افتتاح الطبعة الأولى لورشات "المهن الرقمية" الأربعاء المقبل
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 05 تشرين2/نوفمبر 2019 08:04     الفئـة : جهـوي     قراءة : 11 مرة   شارك

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