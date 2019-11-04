بيان ثورة أول نوفمبر "مرجعية" تاريخية أسس الإطار الأيديولوجي للدولة الجزائرية ب"وضوح"

تيبازة - أجمع أساتذة جامعيون اليوم الاثنين في أشغال ندوة بالمركز الجامعي بتيبازة أن بيان أول نوفمبر "مرجعية تاريخية أسست بوضوح الإطار الإديولوجي للدولة الجزائرية".

وأجمعت أغلب مداخلات الأساتذة والأكاديميين المشاركين في يوم دراسي حول موضوع "بيان أول نوفمبر وأي جزائر أراد" على التأكيد أن وثيقة البيان الاعلامي لإعلان إندلاع ثورة نوفمبر كانت واضحة و بسيطة و منسجمة في أهدافها و غاياتها "لإقامة دولة جزائرية إجتماعية ذات سيادة ضمن إطار المبادئ الإسلامية".

وتطرق الأستاذ في التاريخ بجامعة تيبازة، ودوع محمد، إلى ظهور قراءات متباينة لبيان أول نوفمبر مستدلا في ذلك ببعض الشعارات التي ترفع في الحراك السياسي الذي تشهده البلاد كمؤشر على أن القراءات تختلف حول البيان رغم أنه "مرجع تاريخي وسياسي واضح ولا غبار عليه من حيث أنه مشروع المجتمع الذي أسس له".

ويعتقد الأستاذ ودوع أن الدراسة الأكاديمية والتاريخية لبيان أول نوفمبر لا تحتاج لنظرة فلسفية أو جدلا بشأنه نظرا لبساطة الأسلوب والرسائل التي حملها وقتها للشعب والمجتمع الدولي بوضوح شبه مطلق عندما حدد بصفة مباشرة شكل الدولة الجزائرية عند إسترجاع السيادة، اجتماعية في إطار المبادئ الإسلامية.

ويعتقد الأستاذ ودوع أن بيان أول نوفمبر يقع أحيانا ضحية صراع واستغلال سياسي، مشيرا في هذا السياق إلى محاولة خلق صراع "وهمي" بين بيان اول نوفمبر ووثيقة مؤتمر الصومام في حين ان العلاقة تكاملية، أراد بعض الساسة خلقها من خلال توظيف التاريخ في صراع سياسي.

واسترسل يقول، "هناك بعض من الأطراف من تتخذ من بيان أول نوفمبر مرجعا لها وهناك من تتخذ من مؤتمر الصومام المنعقد سنتين بعد اندلاع الثورة مرجعا لها في حين أنهما كل متكامل ولا اختلاف بينهما وهما ثمرة نضال تاريخي طويل ضد الاستعمار".

وفي السياق، قال الأستاذ في التاريخ ،تواتي دحماني، أن "بيان أول نوفمبر أسس حتى لمشروع مجتمع جزائري متعايش عندما أكد قادة الثورة أن المشروع السياسي المتوخى من الثورة يهدف أيضا لاحترام جميع الحريات الأساسية دون تمييز عرقي أو ديني".

من جهته قال الدكتور عادل لخضر، استاذ اللغة العربية بجامعة تيبازة ورئيس لجنة تحضير اللقاء، أن "محررو البيان أبانوا على نظرة إستشرافية مستقبلية بلغة بسيطة موجهة للشعب وبأسلوب بسيط و واضح يفهمه كل أطياف المجتمع على اختلاف توجهاتهم."

وأضاف أن "بيان أول نوفمبر رسم أولى ملامح الدولة الجزائرية وتمكن من توحيد الجزائريين على المبادئ الأولى للجزائر التي لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تفرقهم مثلما فعل سابقا الإسلاف عندما أعلنوا وأحدثوا القطيعة مع الاستعمار".

وأبرز أهمية تنظيم هذا اللقاء حول بيان أول نوفمبر بمشاركة مجموعة من النخب الجامعية في إطار أكاديمي علمي لمحاولة دراسة البيان بنظرة متجددة لاستقراء مستقبل الجزائر.

للاشارة، فقد نظم هذا اللقاء بمبادرة من معهد اللغة العربية بجامعة تيبازة بالتنسيق مع الجمعية الجزائرية للدراسات الفلسفية ومخبر الممارسات الثقافية والتعليمية بالجزائر.