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مستغانم: تحرير فتاتين بعد اختطافهما في عمليتين منفصلتين

  أدرج يـوم : الإثنين, 04 تشرين2/نوفمبر 2019 15:16     الفئـة : جهـوي     قراءة : 1 مرات

مستغانم - تمكنت مصالح الدرك الوطني بمستغانم خلال نهاية الأسبوع الماضي من تحرير فتاتين إحداهما قاصر بعد اختطافهما لساعات في عمليتين منفصلتين، حسبما علم اليوم الاثنين من خلية الاتصال والعلاقات العامة بالمجموعة الإقليمية لهذا السلك الأمني.

وجاءت العملية الأولى بعد تبليغ تلقته وحدات الدرك الوطني من شخص مفاده أن ابنته البالغة من العمر 17 سنة قد تم اختطافها من قبل رجل وزوجته.

وتم على الفور تشكيل دورية أمنية قامت بالتنقل إلى مسكن المشتبه فيهما القاطنين ببلدية حاسي مماش وتوقيفهما بعد محاولتهما الفرار.

ومكنت هذه العملية أفراد الدرك الوطني من استعادة الفتاة القاصر وإعادتها إلى عائلتها وتقديم المشتبه فيهما إلى الجهات القضائية المختصة إقليميا، حسب نفس المصدر.

وتمت العملية الثانية بعد تبليغ تلقاه الأمن الولائي للبيض من طرف أخ الضحية مفاده أن شقيقته وهي فتاة جامعية (19 سنة) قد تعرضت للاختطاف بوهران وهي موجودة حاليا بنواحي ولاية مستغانم.

وقد حاول أفراد الدرك الوطني التواصل مع الفتاة عدة مرات عبر رقم الهاتف الخاص بها قبل أن تقوم بإرسال رسالة نصية قصيرة مكنت من تحديد مكان وجودها.

وتم التنقل إلى المكان حيث عثر أفراد الدرك الوطني على الضحية وتم تحريرها من المختطفين (2) مع تقديمهما في وقت لاحق إلى الجهات القضائية المختصة، كما أشار إليه المصدر.

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مستغانم: تحرير فتاتين بعد اختطافهما في عمليتين منفصلتين
  أدرج يـوم : الإثنين, 04 تشرين2/نوفمبر 2019 15:16     الفئـة : جهـوي     قراءة : 1 مرة   شارك

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