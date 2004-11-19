الوادي : إنتاج 120 ألف قنطار من الفول السوداني خلال الموسم الفلاحي الجاري

الوادي- تم إنتاج أزيد من 120 ألف قنطار من الفول السوداني خلال حملة الجني للموسم الفلاحي الجاري بولاية الوادي، حسبما أستفيد اليوم الإثنين لدى مسؤولي غرفة الفلاحة.

وتمتد المساحة الإجمالية المخصصة لزراعة هذا النوع من المحاصيل البقولية برسم الموسم الفلاحي الحالي، على 4.000 هكتار بزيادة قدرت بنسبة 25 بالمائة مقارنة بالمساحة المزروعة خلال الموسم الفلاحي المنقضي المقدرة بـ3.000 هكتار ، مثلما شرح /وأج/ رئيس الغرفة، بكار غمام حامد.

وتنتشر زراعة الفول السوداني بأغلب المناطق الفلاحية بالولاية، إلا أنها تتمركز وبشكل أكبر ببلديتي حاسي خليفة والطريفاوي لتوفر أراضي خصبة ذات قدرات إنتاجية عالية والتي تصل إلى 40 قنطار في الهكتار الواحد ، وفق ذات المصدر.

وتتصدر ولاية الوادي المرتبة الأولى وطنيا في إنتاج محصول الفول السوداني بإنتاج يزيد عن 120 ألف قنطار سنويا وبمساهمة تصل إلى 70 بالمائة من المنتوج الوطني ، استنادا إحصائيات الإنتاج.

كما تتوفر هذه الولاية على أكبر فضاء تجاري لتسويق الفول السوداني بكل من بلديتي حاسي خليفة والطريفاوي (30 كلم شرق مقر الولاية) باعتبار البلديتين تساهمان بنسبة 30 بالمائة من المنتوج الولائي، وهو ما شجع الفلاحين على اقتحام نشاط زراعة الفول السوداني مما ساهم في توسع رقعة الأراضي الزراعية لهذا المنتوج، مثلما ذكر السيد بكار غمام حامد.

جدير بالذكر أن المساحة الإجمالية المخصصة للأنشطة الفلاحية بالولاية تقدر بأكثر من 4ر4 مليون هكتار ، منها 120.000 هكتار مسقية ، وتتصدرها مادة البطاطس التي تتربع على مساحة 40.000 هكتار بنسبته 46 بالمائة من المساحة الفلاحية المسقية.