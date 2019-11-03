ميلة : هلاك شخص في حادث اصطدام بين سيارتين

وأوضح ذات المصدر بأن الحادث وقع مساء أمس السبت وتم التدخل لأجله من قبل الوحدة الرئيسية للحماية المدنية بالمخرج الشمالي لعاصمة الولاية.
من جهتها، فتحت المصالح الأمنية المختصة إقليميا تحقيقا لتحديد أسباب الحادث.
وكالة الأنباء الجزائرية ©
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وكالة الأنباء الجزائرية ©
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ميلة - هلك شخص (52 سنة) في حادث اصطدام بين سيارة أجرة و أخرى سياحية بمدينة ميلة حسب ما علم اليوم الأحد من مصالح المديرية المحلية للحماية المدنية.
وأوضح ذات المصدر بأن الحادث وقع مساء أمس السبت وتم التدخل لأجله من قبل الوحدة الرئيسية للحماية المدنية بالمخرج الشمالي لعاصمة الولاية.
من جهتها، فتحت المصالح الأمنية المختصة إقليميا تحقيقا لتحديد أسباب الحادث.