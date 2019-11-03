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ميلة : هلاك شخص في حادث اصطدام بين سيارتين

  أدرج يـوم : الأحد, 03 تشرين2/نوفمبر 2019 16:18     الفئـة : جهـوي     قراءة : 5 مرات

ميلة - هلك شخص (52 سنة) في حادث اصطدام بين سيارة أجرة و أخرى سياحية  بمدينة ميلة حسب ما علم اليوم الأحد من مصالح المديرية المحلية للحماية المدنية.

وأوضح ذات المصدر بأن الحادث وقع مساء أمس السبت وتم التدخل لأجله من قبل الوحدة الرئيسية للحماية المدنية بالمخرج الشمالي لعاصمة الولاية.

من جهتها، فتحت المصالح الأمنية المختصة إقليميا تحقيقا لتحديد أسباب الحادث.

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ميلة : هلاك شخص في حادث اصطدام بين سيارتين
  أدرج يـوم : الأحد, 03 تشرين2/نوفمبر 2019 16:18     الفئـة : جهـوي     قراءة : 5 مرة   شارك

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