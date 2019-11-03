تنصيب الرئيس الجديد للمحكمة الإدارية لورقلة 

ورقلة - تم اليوم الأحد تنصيب عبد الناصر محصر رئيسا جديدا للمحكمة الإدارية لورقلة خلفا للسيد الهاشمي سعادة وذلك خلال مراسم أشرفت عليها رئيسة مجلس الدولة فريدة بن يحي.

و بالمناسبة أشارت رئيسة مجلس الدولة في كلمة لها أن هذا الإجراء يأتي في سياق الحركة التي أقرها رئيس الدولة السيد عبد القادر بن صالح مؤخرا و مست سلك رؤساء و محافظي الدولة لدى المحاكم الإدارية.

وقالت أن هذه الحركة "يجري بها العمل في المناصب النوعية داخل قطاع العدالة شأنها شأن جميع مؤسسات الدولة " مضيفة " أن وزير العدل حافظ الأختام يؤكد لرؤساء الجهات القضائية و إلى كل الأسرة القضائية على ضرورة العمل و بذل قصارى جهودهم لفرض سلطان القانون وتطبيقه بنزاهة وموضوعية و الحرص في هذا الظرف بالذات على استقلالية السلطة القضائية و تأدية واجباتهم الدستورية و القانونية بكل موضوعية و نزاهة و شفافية و حياد، وتحليهم بمضامين القانون الأساسي للقضاء ولأخلاقيات المهنة".

للإشار، فإن السيد الهاشمي سعادة قد عين مستشارا لدى مجلس الدولة.

وجرت مراسم التنصيب بمقر المحكمة الإدارية بورقلة بحضور السلطات الولائية وإطارات سلك العدالة و المنتخبين المحليين