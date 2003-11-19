افتتاح 9 مكاتب بريدية جديدة بالجزائر العاصمة

بيئة: الانتهاء من تسجيل كل البرامج المقترحة والشروع في إجراءات الانجاز -

تسيير الكوارث الكبرى: نحو تعزيز التعاون الأورو-متوسطي -

عهدة بعثة المينورسو: اللائحة الأممية الأخيرة مخيبة ودون المستوى المطلوب -

ضرورة إعادة النظر في الخارطة الصحية لولاية مستغانم ووضع سياسة محلية للقطاع -

الدعوة إلى الإسراع في تنظيم إستفتاء تقرير المصير في الصحراء الغربية -

بشار: مهرجان الله يجعل من خيمتنا خيام : نجاح شعبي باهر -

أحكام جديدة لحماية المال العام ولتوسيع صلاحيات الشرطة القضائية للمصالح العسكرية -

رئاسيات 12 ديسمبر: السيرة الذاتية للمترشحين الخمسة الذين تم قبول ملفاتهم -

قطاع التكوين والتعليم المهنيين.. إصلاحات في الأفق لتطوير منظومة التكوين -

المجلس الشعبي الوطني يستأنف أشغاله يوم الثلاثاء المقبل -

المولود النبوي الشريف: وزارة الصحة تحذر من استعمال المواد النارية -

ذكرى إنشاء الحظيرة الثقافية للأهقار: الأهمية الثقافية والطبيعية في صلب أنشطة تحسيسي -

إطلاق برنامج عمل لتطوير النشاطات الرياضية والترفيهية على مستوى المؤسسات التكوينية -

البليدة: مشاركة 30 حرفيا في الطبعة الرابعة للمعرض الولائي للصناعات التقليدية والحرف -

إضراب القضاة: وزارة العدل تجدد دعوتها للحوار -

﻿شطرنج/البطولة الإفريقية لصنف الأواسط: ميداليتان للمنتخب الجزائري في أكرا -

يوسف بلمهدي يعطي اشارة الانطلاق للقوافل العلمية من دار الامام لتجوب أربعة ولايات -

عدد خاص لمجلة المتحف المركزي للجيش بمناسبة الذكرى الـ65 لاندلاع ثورة التحرير -

الاحتجاجات في العراق: تصعيد في سقف المطالب و مساعي لاحتواء الوضع -