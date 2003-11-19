افتتاح 9 مكاتب بريدية جديدة بالجزائر العاصمة

وأوضح البيان انه وفي اطار تنفيذ تعليمات والي ولاية الجزائر الرامية إلى ترقية الخدمة العمومية البريدية المقدمة وتقريبها من الساكنة, لاسيما على مستوى الأحياء الجديدة, تمّ افتتاح تسعة مكاتب بريدية جديدة بالعاصمة موزعة عبر عدد من بلديات الولاية.
و يتعلق الامر , يضيف البيان , بمكتبين بريدين بالجزائر وسط , وذلك على مستوى سوق علي ملّاح ببلدية سيدي أمحمد والمركز الجهوي للصيانة سابقا ببلدية بلوزداد.
كما تم افتتاح بمنطقة الجزائر شرق, أربعة مكاتب بكل من حي الجيلالي وحي طويلب ببلدية براقي وحي شرقي باي ببلدية الرغاية وحي زواوي ببلدية سيدي موسى.
أما بناحية الجزائر غرب, فقد تم افتتاح ثلاثة مكاتب بريدية وذلك على مستوى كل من حي 1310 مسكن ببلدية بئر توتة وحي 300 مسكن بالرحمانية وأولاد الحاج ببلدية السحاولة, يضيف المصدر.