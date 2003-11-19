غليزان : 14  جريحا في حادث مرور بوادي الجمعة

غليزان – أصيب أربعة عشر (14) شخصا بجروح في حادث مرور وقع مساء اليوم السبت بإقليم بلدية وادي الجمعة (15 كلم شرق غليزان)، حسبما علم لدى المكلف بالإعلام بمصالح الحماية المدنية بالولاية .

وأوضح الملازم عباس خام الله لوأج أن الحادث وقع على مستوى الطريق الوطني رقم 4 بالمنطقة المسماة " الزاوية " ببلدية وادي الجمعة نتيجة انحراف حافلة خاصة بفريق رياضي و إصطدامها بعمود كهربائي .

و نجم عن الحادث إصابة 14 شخصا تترواح أعمارهم ما بين 19 و 67 سنة بجروح خفيفة تم إجلاءهم من طرف أعوان الحماية المدنية إلى العيادة المتعددة الخدمات لوادي الجمعة في حين تم تحويل مصاب في حالة خطيرة إلى المؤسسة العمومية الإستشفائية محمد بوضياف بغليزان .

و من جهتها مصالح الدرك الوطني فتحت تحقيقا لمعرفة ملابسات الحادث .