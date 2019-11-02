برنامج جديد بوهران لإدماج الشباب في المهن الخضراء

وهران - سيتم إطلاق بوهران برنامج جديد يتعلق بتكوين/إدماج الشباب في المهن الخضراء, حسبما أستفيد اليوم السبت من مدير المكتب المحلي للمنظمة غير الحكومية المهتمة بالبيئة والمناخ "أر 20 ماد" .

ويتوقع إطلاق هذا المشروع الذي يحمل عنوان "الحرفة الخضراء" بداية شهر ديسمبر القادم لمدة 18 شهرا , وفقا لما صرح به ل"وأج" رشيد بسعود ,مبرزا بأن هذا النشاط مدعم من قبل سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في الجزائر في إطار مبادرة الشراكة مع الشرق الأوسط .

وأبرز بأن الهدف العام من هذا المشروع يكمن في "ترقية الاقتصاد الأخضر من خلال تدعيم قدرات الشباب ,سواء حاملي الشهادات أم لا, لتزويدهم بالوسائل الضرورية تمكنهم من إدماجهم اجتماعيا و اقتصاديا عبر المهن الخضراء".

وسيستفيد زهاء 100 شاب من هذا البرنامج الذي سيسمح أيضا بمرافقة حاملي المشاريع إلى غاية إيداع الملفات وطلب القرض المالي لدى مختلف أجهزة التشغيل المتواجدة بوهران على غرار الوكالتين الوطنيتين لتسيير القرض المصغر ودعم تشغيل الشباب والصندوق الوطني للتأمين عن البطالة والوكالة الوطنية للاستثمار وكذا البنوك.

وستساهم "الحرفة الخضراء" أيضا في إنشاء ورشة دائمة للتمهين حول تثمين النفايات المنزلية الصلبة تخصص للنساء بدون عمل , يضيف نفس المصدر.

وأشار إلى أن العديد من الشركاء المؤسساتيين يشاركون في هذا المشروع على غرار قطاعات البيئة والتشغيل والتكوين المهني.

للتذكير فقد تم إنشاء مكتب "أر 20 ماد" في 2013 بوهران وقد نظم العديد من النشاطات بالتعاون مع مختلف الفاعلين الوطنيين تتعلق بتثمين النفايات والفعالية الطاقوية والطاقات المتجددة.