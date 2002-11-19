سعيدة :حملة لغرس 500 ألف شجيرة

سعيدة ـ يرتقب بولاية سعيدة غرس 500 ألف شجرة ضمن عملية شرع في تجسيدها منتصف أكتوبر المنصرم، حسبما علم لدى محافظ الغابات.

وأوضح فتاتي رشيد، لوأج، أن محافظة الغابات سطرت هدفا لبلوغ غرس 500 ألف شجيرة في إطار الحملة الوطنية للتشجير تحت شعار : "شجرة لكل مواطن".

وتشمل العملية غرس مختلف الأشجار المثمرة و غير المثمرة على غرار أشجار الزيتون و الخروب و الصفصاف و الصنوبر الحلبي وغيرها، وفقا لنفس المصدر.

و تخص غرس المساحات الجديدة المعنية بعملية التشجير لتوسيع الغابات و المساحات الغابية المتلفة بسبب الحرائق و المناطق الحضرية و شبه الحضرية ، كما أشير إليه.

و ستتواصل هذه العملية إلى غاية نهاية شهر مارس القادم بمشاركة مختلف القطاعات.

و سيتم خلال هذه الحملة إشراك المواطنين و مرافقتهم في عملية الغرس لتدريبهم على التقنيات و المعايير العلمية لضمان نجاح الحملة و النمو السريع للشجيرة.

و للإشارة تبلغ المساحة الغابية الاجمالية بولاية سعيدة 158.783 هكتار وفقا لمحافظة الغابات .