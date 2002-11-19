سعيدة :حملة لغرس 500 ألف شجيرة

وأوضح فتاتي رشيد، لوأج، أن محافظة الغابات سطرت هدفا لبلوغ غرس 500 ألف شجيرة في إطار الحملة الوطنية للتشجير تحت شعار : "شجرة لكل مواطن".
وتشمل العملية غرس مختلف الأشجار المثمرة و غير المثمرة على غرار أشجار الزيتون و الخروب و الصفصاف و الصنوبر الحلبي وغيرها، وفقا لنفس المصدر.
و تخص غرس المساحات الجديدة المعنية بعملية التشجير لتوسيع الغابات و المساحات الغابية المتلفة بسبب الحرائق و المناطق الحضرية و شبه الحضرية ، كما أشير إليه.
و ستتواصل هذه العملية إلى غاية نهاية شهر مارس القادم بمشاركة مختلف القطاعات.
و سيتم خلال هذه الحملة إشراك المواطنين و مرافقتهم في عملية الغرس لتدريبهم على التقنيات و المعايير العلمية لضمان نجاح الحملة و النمو السريع للشجيرة.
و للإشارة تبلغ المساحة الغابية الاجمالية بولاية سعيدة 158.783 هكتار وفقا لمحافظة الغابات .