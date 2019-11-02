انطلاق تظاهرة الجامعة الخريفية بسيدي بلعباس بدءا من يوم الأحد

سيدي بلعباس ـ تحتضن جامعة "جيلالي اليابس" انطلاقا من يوم غد الأحد فعاليات تظاهرة الجامعة الخريفية بسيدي بلعباس تحت عنوان "الجامعة الجزائرية في مواجهة المقاولاتية والمهن الناشئة", حسبما علم اليوم السبت من المنظمين.

وأوضح ذات المصدر أن هذه التظاهرة تندرج ضمن العمل على ترقية الفكر المقاولاتي في الوسط الجامعي وستسمح للطلبة المشاركين من اكتساب معارف في ميدان الثقافة الاقتصادية وإدارة الشركات و اختيار أحسن فكر لمشروع ونماذج عن مخطط الأعمال وكيفية إنشاء وعرض سيرة ذاتية.

وسيتضمن برنامج هذه التظاهرة العلمية والتي تهدف أيضا إلى السعي الى اكتشاف المهارات وكذا القدرة على الإبداع والابتكار لدى الطلبة حيث سيتم إلقاء محاضرات من تنشيط أساتذة جامعيين وإطارات بمختلف أجهزة دعم تشغيل الشباب حول "الجامعة الجزائرية في مواجهة المقاولاتية والمهن الناشئة" و "الجامعة المقاولاتية والابتكار" و"المؤسسات الناشئة والجامعة الجزائرية في القرن 21".

وستعرف الجامعة الخريفية لسيدي بلعباس توقيع اتفاقية شراكة ما بين الجامعة وغرفة التجارة "مكرة" إلى جانب اتفاقية تأسيس مركز دعم التكنولوجيا والابتكار في الجامعة.

للإشارة تنتظم هذه التظاهرة إلى غاية 7 نوفمبر المقبل بمبادرة لدار المقاولاتية لجامعة "الجيلالي اليابس" بالتنسيق مع الوكالة الوطنية للتشغيل والشباب وجمعية الكفاءات الجزائرية بالخارج ومكتب التنسيق بين المؤسسات والجامعة حيث سيتم التعريف بجهاز الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب علاوة على عرض شريط مصور حول خطوات إنشاء مؤسسة مصغرة.