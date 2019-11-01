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البويرة: تدشين ازدواجية الطريق الرابط بين البويرة و سور الغزلان

  أدرج يـوم : الجمعة, 01 تشرين2/نوفمبر 2019 19:28     الفئـة : جهـوي     قراءة : 9 مرات
البويرة: تدشين ازدواجية الطريق الرابط بين البويرة و سور الغزلان

البويرة - أشرفت يوم الجمعة السلطات المحلية لولاية البويرة على تدشين ازدواجية الطريق الرابط بين مدينتي البويرة و سور الغزلان (جنوب الولاية) على مسافة 21 كلم و ذلك بمناسبة الاحتفال بالذكرى ال 65 لاندلاع الثورة التحريرية.

وتم صباح اليوم وضع حيز الخدمة الجزء الثاني من عملية ازدواجية الطريق على طول 11 كلم من طرف الوالي مصطفى ليماني, علما أن الجزء الأول من المشروع أي ازدواجية الطريق على مسافة 10 كلم كان قد تم فتحها قبل ثلاث سنوات, حسبما علم من المديرية المحلية للأشغال العمومية .

وتكتسي هذه الطريق التي انطلقت بها الأشغال في سنة 2012 "أهمية اقتصادية كبيرة للمنطقة", حسبما أكده الوالي قائلا أن "ازدواجية طريق البويرة –سور الغزلان تكتسي أهمية استراتيجية و اقتصادية بالغة لأنها تربط المنطقة الصناعية لسيدي خالد (وادي البدري) بالطريق السيار شرق-غرب, كما تسهل حركة النقل ما بين مناطق الهضاب العليا و شمال البلاد".

وتم تخصيص غلاف مالي يفوق 4 مليار دج لإنجاز هذا المشروع الذي استفاد فيما بعد من مبلغ إضافي يقدر ب 1.5 مليار دج, وفقا لشروحات مديرية الاشغال العمومية.

وفي إطار الاحتفالات بذكرى الفاتح نوفمبر, أشرفت السلطات المحلية على تسمية حي عدل الجديد 800 مسكن باسم "1 نوفمبر 1954".

آخر تعديل على الجمعة, 01 تشرين2/نوفمبر 2019 19:35
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البويرة: تدشين ازدواجية الطريق الرابط بين البويرة و سور الغزلان
  أدرج يـوم : الجمعة, 01 تشرين2/نوفمبر 2019 19:28     الفئـة : جهـوي     قراءة : 9 مرة   شارك

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