معسكر: انطلاق قافلة شبانية لزيارة المعالم التاريخية

ويشارك في القافلة الشبانية التي تنظمها مديرية الشباب و الرياضة بالتعاون مع مديرية الثقافة و التي انطلقت بعد مراسم الترحم على أرواح الشهداء الطاهرة و النشيد الوطني بمقبرة الشهداء, بحضور السلطات الولائية المدنية و العسكرية و ممثلي الأسرة الثورية, 100 شاب و طفل من مختلف بلديات الولاية.

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وسيزور المشاركون في القافلة على مدى يومين المعالم التاريخية لولاية معسكر و على رأسها تلك التي تعود لفترة مقاومة الأمير عبد القادر ضد الاحتلال الفرنسي و منها زمالة الأمير عبد القادر ببلدية سيدي قادة التي اتخذها الأمير عاصمة متنقلة للدولة الجزائرية الحديثة و موقع شجرة الدردارة الذي شهد البيعة الأولى للأمير عبد القادر من قبل شيوخ القبائل للجهاد ضد الاحتلال الفرنسي, و بلدية القيطنة مسقط رأس الأمير و مقر زاوية سيدي محي الدين والد الأمير التي كانت منارة للعلم و المعرفة, إضافة إلى موقع معركة المقطع قرب بلدية مقطع دوز و دار قيادة الأمير و محكمته ببلدية عاصمة الولاية.

وكانت ولاية معسكر قد شرعت يوم الخميس في إحياء الذكرى 65 لاندلاع ثورة 1 نوفمبر 1954 بتسليم مقررات الاستفادة من 100 إعانة للبناء الريفي و تكريم الفائزين في مختلف المسابقات الرياضية و الفكرية التي نظمت بالمناسبة.