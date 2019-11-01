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تندوف: تسمية وحدات للجيش الوطني الشعبي بأسماء شهداء ثورة التحرير

  أدرج يـوم : الجمعة, 01 تشرين2/نوفمبر 2019 17:46     الفئـة : جهـوي     قراءة : 10 مرات

تندوف- تم يوم الجمعة تسمية وحدات للجيش الوطني الشعبي بأسماء شهداء ثورة التحرير بالقطاع العملياتي الجنوبي بتندوف بمناسبة إحياء الذكرى ال 65 لاندلاع الثورة التحريرية المباركة.

وتطبيقا لقرار القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي, تم تسمية الفوج 151 للمدفعية المضادة للدبابات بالقطاع العملياتي الجنوبي بتندوف باسم الشهيد "علالي الطيب " (1923-1956), في حفل ترأس مراسيمه اللواء قائد القطاع العملياتي الجنوبي بتندوف سالمي الباشا.

كما أشرف اللواء سالمي الباشا على تسمية الفوج 12 لتنظيم الميدان باسم الشهيد "علاوي قدور" (1929-1958), حيث عرفت هذه العملية التي تندرج في سياق تجسيد عملية تسمية مختلف مقرات الوحدات التابعة للجيش الوطني الشعبي بأسماء مخلدة لذكرى الشهداء الأبرار, حضور القيادات العسكرية للقطاع وأهالي الشهيدين.

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تندوف: تسمية وحدات للجيش الوطني الشعبي بأسماء شهداء ثورة التحرير
  أدرج يـوم : الجمعة, 01 تشرين2/نوفمبر 2019 17:46     الفئـة : جهـوي     قراءة : 10 مرة   شارك

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