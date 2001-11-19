تيبازة: 24 ألف سكن مختلفة الصيغ قيد الإنجاز بنسبة تقدم "معتبرة"

تيبازة - تعرف ولاية تيبازة حاليا إنجاز أزيد من 24 ألف وحدة سكنية مختلفة البرامج بنسبة تقدم أشغال "معتبرة" حسب ما أعلن عنه يوم الجمعة الوالي محمد بوشمة.

و أوضح والي تيبازة لدى إشرافه على توزيع سكنات في إطار الاحتفالات بالذكرى ال56 لاندلاع الثورة أن المشاريع السكنية القيد الإنجاز بالولاية و المقدرة ب24 ألف وحدة مختلفة البرامج تسير بوتيرة "جيدة" بلغت نسبة تقدم "معتبرة" تفوق إجمالا ال80 بالمائة.

و يتعلق الأمر على وجه الخصوص بمشاريع البرنامج السكني البيع بالإيجار "عدل" الذي قاربت المشاريع قيد الإنجاز بولاية تيبازة ال12 الف وحدة حيث فاقت نسب تقدم الاشغال ال60 بالمائة فيما يرتقب توزيع جزئي ل2000 وحدة خلال السداسي الاول من السنة القادمة.

كما تشهد ولاية تيبازة مشاريع لانجاز السكن العمومي الإيجاري أو ما يسمى ب"الاجتماعي" قرابة 4000 وحدة فيما فاقت السكن الترقوي المدعم بالصيغة القديمة ال2500 فضلا عن مشاريع الترقوي العمومي و السكن الريفي و الترقوي الحر.

و في هذا الصدد طمأن والي تيبازة المواطنين حرصه الشخصي لتجسيد المشاريع في وقتها و وفقا للمعايير التقنية التي تراعي جودة الإنجاز مشيرا إلى اتخاذه جملة من الإجراءات العملية منذ توليه شؤون الولاية لمراقبة سير المشاريع يوميا.

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و بلغ عدد السكنات الموزعة خلال السنة الجارية 3500 وحدة سكنية مع رابع عملية توزيع تقوم بها مصالح الولاية حسب ما أفاد به مسؤول الهيئة التنفيذية على أن يتم توزيع نحو 4000 وحدة أخرى خلال الثلاثي الأول من السنة القادمة.

و بالمناسبة، أبرز الوالي مجهودات الدولة على مدى سنوات للنهوض بقطاع السكن و تحسين إطار الحياة بولاية تيبازة التي أحصت إنجاز 176 الف وحدة سكنية خلال عقدين من الزمن منها 25 الف سكن إجتماعي و زهاء 18 ألف سكنا للقضاء على السكن الهش و 21 الف إعانة ريفية، مثلما قال.

و سمحت مختلف البرامج السكنية--يتابع الوالي-- بتقليص معدل شغل السكنات من 6 أشخاص في الشقة الواحدة نهاية القرن الماضي إلى أربعة أشخاص حاليا.

و إلى جانب توزيع السكنات بولاية تيبازة بمناسبة الاحتفالات بالذكرى ال56،سطرت مصالح الولاية برنامجا ثريا ثقافيا و رياضيا لإحياء المناسبة منها تكريم رياضيين متفوقين في عديد المواعيد الرياضية الوطنية و الدولية.

كما شهدت المناسبة تدعيم قطاع الشباب الرياضة بمدينة تيبازة بملاعب جوارية متخصصة في كرة القدم و كرة السلة و مسبح شبه اولمبي بمدينة بواسماعيل.