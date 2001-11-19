تيسمسيلت: غرس أزيد من 1.500 شجيرة بثماني مقابر للشهداء

تيسمسيلت - تم يوم الجمعة غرس أزيد من 1.500 شجيرة على مستوى ثمان مقابر للشهداء بولاية تيسمسيلت, حسبما أفاد به محافظ الغابات عبد اللطيف زرهوني.

وأوضح زرهوني ل/وأج على هامش مراسم إحياء الذكرى ال65 لاندلاع ثورة التحرير المجيدة بأن هذه العملية المندرجة في إطار الاحتفالات بذكرى اندلاع ثورة نوفمبر المظفرة و برنامج "لكل مواطن شجرة" استهدفت مقابر الشهداء بمدن تيسمسيلت و ثنية الحد و برج بونعامة و عماري و لرجام و الأزهرية و برج الأمير عبد القادر و خميستي, حيث شملت غرس أصناف لشجيرات تزينية.

وعرفت هذه المبادرة مشاركة مسؤولي و إطارات عديد الهيئات و منتخبين محليين و أعوان الغابات و عناصر الحماية المدنية و أفواج كشفية و جمعيات ذات طابع بيئي و مصالح البلديات و مواطنين.

وترمي هذه العملية إلى توسيع رقعة المساحات الخضراء داخل مقابر شهداء الولاية و استذكار مناقب الشهداء والاحتفال بذكرى اندلاع ثورة التحرير المجيدة. كما أنها تندرج في إطار البرنامج المسطر للحملة الوطنية "لكل مواطن شجرة" الخاص بموسم التشجير الحالي و الرامي إلى غرس قرابة 860 ألف شجيرة غابية و تزينية ضمن حملات تطوعية دورية بمشاركة عديد القطاعات و التي ستستهدف عديد المناطق الغابية و المؤسسات التربوية و التكوينية و الشبانية و الرياضية و المركز الجامعي لتيسمسيلت, فضلا عن الأحياء و الشوارع و التجمعات الثانوية و المنشآت المائية على غرار السدود.

للإشارة تميزت مراسم الاحتفال بالذكرى ال65 المخلدة لاندلاع ثورة التحرير المجيدة بولاية تيسمسيلت بتوجه السلطات الولائية إلى مقبرة الشهداء "بعين الصفا" (بلدية عاصمة الولاية) أين تم رفع العلم الوطني و عزف النشيد الوطني و وضع إكليل من الزهور أمام النصب التذكاري و تلاوة فاتحة الكتاب ترحما على أرواح الشهداء و كذا غرس 30 شجيرة تزينية بذات المقبرة.