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جيجل : عمليات للحد من نهب رمال الشواطئ  

  أدرج يـوم : الخميس, 31 تشرين1/أكتوير 2019 19:21     الفئـة : جهـوي     قراءة : 6 مرات

جيجل - تمكن عناصر الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بسيدي عبد العزيز وخيري واد عجول ( شرق جيجل) من إحباط عدة محاولات لنهب رمال الشواطئ حسب ما ورد اليوم الخميس في بيان للمجموعة الإقليمية لذات السلك النظامي.

فعلى إثر معلومات وردت إلى الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بسيدي عبد العزيز مفادها قيام بعض أصحاب الشاحنات ناهبي الرمال بتمرير كميات من رمال البحر من شاطئ بأزول باتجاه بلدية جمعة بني حبيبي ليتم تشكيل دورية ووضع نقطة مراقبة على الطريق الوطني رقم 43، حيث أسفرت العملية عن حجز شاحنة دون رقم التسجيل و 20متر مكعب من رمال البحر، حسب ما ذكره البيان.

وفي عملية ثانية، عثرت عناصر الدرك الوطني بخيري واد عجول بمنطقة الشوف على مقطورة جرار فلاحي دون لوحة ترقيم مملوءة بـ 6 متر مكعب من رمال البحر و 20 مترا مكعبا أخرى كانت مهيأة للسرقة، تم إرجاعها إلى الشاطئ. كما تم حجز مقطورة جرار فلاحي و26 متر مكعب من رمال البحر.

وقد تم إخطار الجهات القضائية المختصة و فتح تحقيق في القضيتين .

           

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جيجل : عمليات للحد من نهب رمال الشواطئ  
  أدرج يـوم : الخميس, 31 تشرين1/أكتوير 2019 19:21     الفئـة : جهـوي     قراءة : 6 مرة   شارك

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