قسنطينة: تجميع خلال شهر واحد أكثر من 700 طن من النفايات البلاستيكية

قسنطينة- تم تجميع كمية تقدر بـ 708,18 طن من النفايات البلاستيكية خلال شهر واحد بولاية قسنطينة بمبادرة من مديرية البيئة,حسب ما علم يوم الخميس من إطار بهذه المديرية.

وأوضحت رئيسة مصلحة التحسيس والإعلام لهذه المديرية لمياء بوعروج خلال يوم دراسي تحت شعار "معا لمكافحة التلوث البلاستيكي" أن هذا العملية الأولى من نوعها على المستوى المحلي المنظمة خلال الفترة الممتدة بين 21 سبتمبر و 21 أكتوبر الجاري تندرج في إطار الحملة الوطنية لمكافحة التلوث البلاستيكي بمبادرة من وزارة البيئة و الطاقات المتجددة .

وأشارت خلال هذا اللقاء المنظم بقسم العلوم الطبيعية والحياة بجامعة منتوري (قسنطينة1) أن تنظيم هذه العملية تم بالتعاون مع العديد من المؤسسات المتخصصة في الأشغال البيئية و التطهير.

وقد شارك أيضا في هذه العملية مختلف الجمعيات الناشطة في المجال البيئي و الاجتماعية - الإنسانية التي استهدفت مختلف القطاعات الحضرية لمدينة قسنطينة وأحياء بلدية الخروب وابن زياد بديدوش مراد وعين عبيد وكذا المدينة الجديدة علي منجلي.

من جهة أخرى أكد خبير في البيئة بلقاسم بن بوزيد أن مادة البلاستيك لها تأثير سلبي على صحة الإنسان و التنوع البيولوجي ملحا على ضرورة تسيير هذا النوع من النفايات و معالجتها.

إن إعادة رسكلة النفايات البلاستيكية من شأنه تفادي تبديد الموارد الطبيعية و التقليل من آثارها السليبة على البيئية , كما أشار إليه ذات المحاضر و عضو بجمعية حماية الطبيعة و البيئة و التي سمحت بتسليط الضوء على دور النشاطات التحسيسية حول هذا الموضوع لصالح الشباب وخاصة الجامعيين لتشجيع الاستثمار في هذا المجالات الواعدة.

وقد حضر لهذا اليوم الدراسي إطارات من القطاع المحلي للبيئة و أعضاء جمعيات و أساتذة و طلبة من الشعب العلمية و البيولوجية وعلوم الأحياء وعلوم البيئة النباتية والبيولوجيا الحيوانية بالإضافة لممثلي المؤسسات العمومية المكلفة بالتنظيف. و اختتم هذا اليوم بتوزيع شهادات عرفان لفائدة المواطنين المشاركين في هذه العملية لتجميع النفايات.