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مديرية توزيع الكهرباء والغاز لبلوزداد: انطلاق حملات تحسيسية حول أخطار الاستعمال السيء للغاز 

  أدرج يـوم : الخميس, 31 تشرين1/أكتوير 2019 18:37     الفئـة : جهـوي     قراءة : 9 مرات

الجزائر- ستطلق مديرية توزيع الكهرباء والغاز لبلوزداد (الجزائر العاصمة) حملات تحسيسية وتوعوية حول الوقاية من اخطار الاستعمال السيء للغاز ابتداء من غدا الجمعة لصالح تلاميذ المؤسسات التربوية، حسب ما افاد به اليوم الخميس بيان للمديرية.

و ستدوم تلك الحملات - حسب ذات البيان - الى غاية شهر مارس 2020 و ذلك تجسيدا للبرنامج السنوي المسطر من قبل المديرية و الذي يضم كذلك تنظيم أبواب مفتوحة على مستوى وكالاتها التجارية لصاح الجمهور العريض.

و تعد هذه الحملات التحسسية "همزة وصل" بين الزبون و مصالح التوزيع لتعزيز الاتصال الجواري و الوقائي و ذلك عن طريق تقديم عروض مصورة و توزيع كتيبات و مطويات تتضمن نصائح و ارشادات حول الطرق الصحيحة التي يجب اتباعها تفاديا للتعرض لخطر الاختناق بأحادي غاز الكربون، حسب ما اوضحت المديرية.

و يشرف على هذه الحملات التحسيسية، التي تستمر الى نهاية فصل الشتاء لتمس اكبر قدر ممكن من المؤسسات التربوية، مجموعة من اطارات المديرية المختصين في مجال الغاز و الوقاية بتقديم شروحات حول الاخطار التي قد تنجم عن سوء استعمال غاز المدينة او البوتان.

كلـمات مفتـاحيــة :
مديرية توزيع الكهرباء والغاز لبلوزداد: انطلاق حملات تحسيسية حول أخطار الاستعمال السيء للغاز 
  أدرج يـوم : الخميس, 31 تشرين1/أكتوير 2019 18:37     الفئـة : جهـوي     قراءة : 9 مرة   شارك

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