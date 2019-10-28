الوادي: توزيع أكثر من 3.900 سكن من مختلف الصيغ

الوادي - تم توزيع 3.906 وحدة سكنية من مختلف الصيغ يوم الخميس لفائدة مستحقيها بولاية الوادي وذلك في إطار الإحتفالات المخلدة للذكرى الـ65 لاندلاع ثورة أول نوفمبر 1954 المظفرة.

وتتوزع تلك الحصة السكنية على صيغ السكن الإيجاري العمومي من خلال التوزيع الرمزي لمفاتيح 372 وحدة منجزة عبر ثلاث بلديات, وتسليم مفاتيح 307 سكن بصيغة الترقوي المدعم إلى جانب توزيع 226 مقررات استفادة من إعانات مالية للسكن الريفي موجهة لمستفيدين على مستوى 16 بلدية, وهي الصيغة السكنية الأكثر توزيعا نظرا للطابع الريفي لمناطق الولاية.

كما تم بذات المناسبة, تسليم 3.000 مقرر استفادة من قطعة أرضية صالحة للبناء بست (6) بلديات ضمن برنامج التحصيصات الإجتماعية.

وبالمناسبة أكد والي الولاية, عبد القادر بن سعيد, أن مصالحه الإدارية تولي أهمية بالغة للتعجيل في إنجاز وتوزيع السكنات المبرمجة بهدف التكفل بانشغالات المواطن.

تجدر الإشارة أن الإحتفالات المخلدة للذكرى الـ65 لاندلاع الثورة التحريرية المباركة قد تميزت أيضا بولاية الوادي بتنظيم محافظة الغابات في إطار البرنامج الوطني للتشجير حملة تطوعية لغرس 1.954 شجرة بطريق الهدهودي (بلدية ورماس ) تحت شعار "الغابة معقل الثوار".