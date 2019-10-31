ورقلة: وضع حيز الخدمة لبيت الشباب بالقطب الرياضي

ورقلة -تم وضع حيز الخدمة لبيت الشباب (55 سريرا) يوم الخميس بالقطب الرياضي الجديد ببلدية ورقلة, في إطار الاحتفالات المخلدة للذكرى 65 لاندلاع ثورة أول نوفمبر 1954 المجيدة.

و يضم هذا الهيكل الشباني المتربع على مساحة إجمالية تقدر بـ 480 متر مربع 15 غرفة ومرقدين بمجموع 55 سريرا بالإضافة إلى نادي وقاعة للمحاضرات, حسب التوضيحات المقدمة من طرف المسؤول المكلف بتسييرها.

وتشتمل هذه المنشأة التي تبعد عن المحطة البرية لنقل المسافرين بمسافة حوالي 900 متر على قاعة للاجتماعات وفضاء للأنترنت علاوة على مطعم يتسع لـ150 مقعد مثلما جرى شرحه, علما أن هذا الهيكل الشباني يعد واحدا من بين عدة مرافق أخرى يضمها القطب الرياضي "المجاهد عبد الكريم بوزقاق".

وتبرز من بين هذه الهياكل الثانوية الرياضية الجهوية التي تضم قاعة للرياضات الجماعية وعدة قاعات للرياضات القتالية إلى جانب ساحة لكرة القدم أرضيتها مغطاة بالعشب الاصطناعي ومزودة بمضمار لألعاب القوى.

وقد انتهت الأشغال بنسبة مائة بالمائة بالنسبة لقاعة الرياضات الجماعية وكذا قاعات الرياضات القتالية ووصلت نسبة تقدم الأشغال إلى 40 بالمائة بخصوص أرضية كرة القدم والمضمار بينما تم انجاز السور والتهيئة الخارجية بنسبة 95 في المائة.

ويحتوي هذا القطب الرياضي أيضا مسبح شبه أولمبي بمدرجات تتسع لـ200 متفرج وغرف خاصة بتبديل الملابس ومرشات للاعبين والحكام فضلا عن كافتيريا وعيادة طبية, علما أن أشغال انجازها تفوق الـ60 بالمائة.

وفيما يتعلق بالقاعدة المتعددة الرياضات المتواجدة بالقطب الرياضي المجاهد " عبد الكريم بوزقاق " فإنها تضم مدرجات تتسع لـ3.000 مقعد بالإضافة إلى توفرها على ست غرف لتبديل الملابس وكافتيريات وعيادة طبية.

وقد أوشكت الأشغال الكبرى المتعلقة بهذه القاعة على الانتهاء (98 بالمائة) فيما فاقت نسبة تقدم أشغال التهيئة الخارجية 95 في المائة.