و أضاف البيان أن الأمر يتعلق بالولايات التالية: جيجل و سكيكدة و عنابة و الطارف, مشيرا أن كمية الامطار ستبلغ أو تتجاوز محليا 35 ملم خلال مدة صلاحية النشرية التي ستمتد من يوم الخميس على 21سا00 إلى يوم غد الجمعة على 09سا00.
تساقط أمطار غزيرة على أربع ولايات بشرق الوطن
أدرج يـوم : الخميس, 31 تشرين1/أكتوير 2019 16:56 الفئـة : جهـوي قراءة : 27 مرات
الجزائر- ستعرف أربع ولايات بشرق الوطن تساقط أمطار غزيرة ابتداء من مساء يوم الخميس, حسبما ورد في نشرية جوية خاصة أصدرها الديوان الوطني للأرصاد الجوية.
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