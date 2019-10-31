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تساقط أمطار غزيرة على أربع ولايات بشرق الوطن

  أدرج يـوم : الخميس, 31 تشرين1/أكتوير 2019 16:56     الفئـة : جهـوي     قراءة : 27 مرات
تساقط أمطار غزيرة على أربع ولايات بشرق الوطن

الجزائر- ستعرف أربع ولايات بشرق الوطن تساقط أمطار غزيرة ابتداء من مساء يوم الخميس, حسبما ورد في نشرية جوية خاصة أصدرها الديوان الوطني للأرصاد الجوية.

و أضاف البيان أن الأمر يتعلق بالولايات التالية: جيجل و سكيكدة و عنابة و الطارف, مشيرا أن كمية الامطار ستبلغ أو تتجاوز محليا 35 ملم خلال مدة صلاحية النشرية التي ستمتد من يوم الخميس على 21سا00 إلى يوم غد الجمعة على 09سا00.

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تساقط أمطار غزيرة على أربع ولايات بشرق الوطن
  أدرج يـوم : الخميس, 31 تشرين1/أكتوير 2019 16:56     الفئـة : جهـوي     قراءة : 27 مرة   شارك

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