تساقط أمطار غزيرة على أربع ولايات بشرق الوطن

و أضاف البيان أن الأمر يتعلق بالولايات التالية: جيجل و سكيكدة و عنابة و الطارف, مشيرا أن كمية الامطار ستبلغ أو تتجاوز محليا 35 ملم خلال مدة صلاحية النشرية التي ستمتد من يوم الخميس على 21سا00 إلى يوم غد الجمعة على 09سا00.