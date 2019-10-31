قسنطينة: دخول حيز الخدمة لوكالة تجارية جديدة لـشركة المياه "سياكو"

قسنطينة - دخلت يوم الخميس حيز الخدمة وكالة تجارية جديدة تابعة لشركة المياه و التطهيير لقسنطينة "سياكو" بالقطب الحضري الجديد ماسينيسا ببلدية الخروب, حسب ما علم يوم الخميس من مسؤولة خلية الإعلام و الاتصال بذات الشركة, ياسمينة قدور.

وأوضحت ذات المسؤولة لوأج أن فتح هذه الوكالة التجارية الجديدة بحي 2500 سكن بالقطب الحضري ماسينسا جاء في إطار تقريب مصالح شركة "سياكو"من المواطن و تسهيل حركة تنقل الزبائن إلى هذه الوكالات التجارية و تحسين الخدمات.

و أشارت في هذا السياق إلى أنه تم تحويل أكثر من 10 آلاف زبون يمثلون 57 % من عدد زبائن الوكالة التجارية المتواجدة ببلدية الخروب و هو ما من شأنه تخفيف الضغط المسجل على وكالة مدينة الخروب.

وأكدت ذات المسؤولة أن الوكالة تتوقع زيادة في عدد المشتركين بها بالنظر لعدد السكنات الجديدة المنجزة بهذا القطب الحضري الكبير, معلنة أنه سيتم في المستقبل فتح وكالتين تجاريتين جديدتين بكل من عين النحاس و أخرى تضاف للوكالتين الموجودتين حاليا بالمقاطعة الإدارية الجديدة علي منجلي.

وأفادت كذلك أن شركة المياه و التطهير لقسنطينة قد سجلت منذ مطلع سنة 2019 أكثر من 2000 زبون جديد, مشيرة بخصوص تزويد القطب الحضري ماسينيسا بمياه الشرب, إلى أنه سيتم تحسين تموين قاطنيه بهذه المادية الحيوية بعد استلام مشروع بناء خزان بسعة 1500 متر مكعب حيث تقدمت أشغال إنجازه بـ50 %.

و أضافت المتحدثة في هذا السياق أن سكان القطب الحضري ماسينيسا يتمونون بمياه الشرب بمعدل 8 ساعات كل يومين بسبب ارتفاع المنطقة على مستوى خزان بسعة 20 ألف متر مكعب الموجودة ببلدية الخروب.

و تتوفر شركة المياه و التطهير لقسنطينة حاليا على 24 وكالة تجارية متوفرة عبر 12 بلدية بقسنطينة تسجل ما مجموعه 230 ألف زبون حسب أفاد به مسؤولوها.