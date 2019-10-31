تيسمسيلت: انطلاق فعاليات الأيام الثالثة للفن التشكيلي

تيسمسيلت - انطلقت يوم الخميس بدار الثقافة "مولود قاسم نايت بلقاسم" لتيسمسيلت فعاليات الطبعة الثالثة لأيام الفن التشكيلي التي تقام تحت شعار "الريشة الذهبية".

ويشارك في هذه التظاهرة المنظمة بمبادرة من المؤسسة الثقافية المذكورة بمناسبة إحياء الذكرى ال65 لاندلاع ثورة التحرير المجيدة أكثر من 20 فنانا تشكيليا محترفا وهاويا من عدة بلديات بالولاية.

ويعرض الفنانون المشاركون أعمالهم الإبداعية الجديدة منها تلك التي تسلط الضوء على كفاح الشعب الجزائري إبان حرب التحرير وعادات وتقاليد المجتمع وكذا المناظر الطبيعية الجذابة لعدة مناطق من الوطن إضافة إلى المنمنمات ولوحات الخط العربي والمجسمات الفنية.

وشهد اليوم الأول من هذه التظاهرة الثقافية التي أشرف على انطلاقها الوالي صالح العفاني حضورا ملفتا للشباب المهتمين بالفنون التشكيلية.

وبالموازاة مع هذا الموعد الثقافي يتم عرض لمجموعة من الكتب والمجلات التي تسلط الضوء على تاريخ الثورة التحريرية المجيدة وكذا السير الذاتية لمجموعة من المجاهدين.

وبرمجت على هامش هذه التظاهرة التي تدوم ثلاثة أيام مسابقتين حول أحسن لوحة فنية وأحسن تلخيص كتاب حيث تستهدفان المنخرطين بورشتي الفنون التشكيلية والمكتبة لدار الثقافة "مولود قاسم نايت بلقاسم" لتيسمسيلت.